Legendarni Johnny Marr premijerno u Zagrebu na Yammatovu 4!

Na Yammatovo 4 fueled by cockta u subotu 24.studenog u zagrebačku laubu po prvi puta stiže jedan od najznačajnijih britanskih glazbenika od 80-ih do danas – Johnny Marr!

Johnny marr, jedan od najcjenjenijih rock-gitarista “otoka” svih vremena, nalazi se na svjetskoj turneji “call the comet tour” na kojoj promovira svoj najnoviji, istoimeni studijski album.

Osim novih pjesama, zagrebačka publika uživat će i u nekim od najpoznatijih pjesama iz razdoblja grupe the smiths a nakon marrovog koncerta posjetitelje će glazbenim izborom zabavljati SMS Deutsch.

Johnny Marr najpoznatiji je kao gitarist legendarne grupe The Smiths u kojoj je u razdoblju od 1982 do 1987. bio dio autorskog tandema s Morrisseyem (po mnogima, modernoj inačici glazbenog partnerstva poput onog Lennon-McCartneyjevog), no The Smiths su tek mali dio njegove bogate glazbene karijere.

Nakon što se razišao s Morrisseyjem, bio je članom nekoliko bendova - The Pretenders, The The, Electronic (suradnja s Bernardom Sumnerom iz New Ordera), Modest Mouse (za to razdoblje ističe da mu je bilo najbolje u životu!) i The Cribs, te kao session glazbenik svirao sa Talking Headsima i Hansom Zimmerom.

U kasnim osamdesetima gostuje na albumima Bryana Ferryja, te Talking Headsa, a u periodu od 1990 – 2000. na tri albuma Pet Shop Boysa. Spomenimo još samo neke Marrove uspješne suradnje: M People, Beck, Tom Jones, Oasis, Pearl Jam, Jane Birkin, Lisa Germano i The Crowded House.

Svoj prvi samostalni album “The Messenger” objavio je 2013., a odmah godinu nakon usljedio je drugi dugosvirajući album “Playland”. Posljednji, treći album objavio je ove godine, 15. lipnja, a zove se “Call the Comet”. Snimio ga je u Manchesteru, u vlastitom studiju “Crazy Face”.

“Call The Comet” je moj vlastiti magični realizam”, rekao je Marr za svoju novu ploču. “Kontekst albuma postavljen je u ne tako dalekoj budućnosti i uglavnom se bavi idejom alternativnog društva. Likovi pjesmama traže novi idealizam, iako ima i posve osobnih pjesama. Namjera je bila pružiti ljudima nešto s čim se mogu povezati”, priznao je Marr.

Album “The Queen is Dead” smatra vrhuncem karijere Smithsa. U autobiografiji je svoje mjesto našla i poznata anegdota s Twitterom i britanskim premijerom Cameronom, kojemu je “zabranio” da kao konzervativac bude fan Smithsa, što mu je u samo dva sata priskrbilo 20 tisuća novih pratitelja na Twitteru, jedinoj društvenoj mreži koju osobno uređuje.

Zanimljiva je činjenica da je upravo Johnny Marr sređivao prve nastupe grupe Oasis, a kad je saznao da Noel Gallagher ima samo jednu gitaru zbog čega se predugo uštimava na koncertima, odlučio mu je pokloniti svoju gitaru Gibson Les Paul na kojoj je skladao pjesme Smithsa “Panic” i “London”. Marr tvrdi da je to jedini trenutak kada je on ili bilo tko drugi vidio da je Gallagher ostao bez teksta. Nako što je došao k sebi, Gallagher je izjavio kako je prva stvar koju je skladao na toj gitari bila “Live Forever”, a godinama kasnije Johnny Marr svirat će kao poseban gost na stadionskim koncertima Oasisa.

Inače, jedan je od rijetkih glazbenika koji je javno priznao da mu se ne sviđa album “Thriller” Michaela Jacksona.

U međuvremenu se odlučio posvetiti zdravom životu: prestao je piti i počeo je trčati maratone. Obiteljski je čovjek s dvoje, sada već odrasle, djece i psom koji se zove Riff.

U gotovo 40 godina, koliko radi i djeluje, surađivao je s najboljim i najzanimljivijijm umjetnicima današnjice, što mu je između ostaloga donijelo priznanje cjenjenog BBC-a, a koji ga je 2010. proglasio četvrtim najboljim gitaristom u posljednje tri dekade.

Jedina osoba koja ga do sada nije pitala hoće li se Smithsi ponovo okupiti je Dalaj Lama!