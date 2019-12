Ivana Trump u Italiji uživa sa svojim 23 godine mlađim suprugom

1/17

Ivana Trump, bivša supruga Donalda Trumpa s kojim američki predsjednik ima troje djece, otputovala je sa svojim 23 godine mlađim suprugom, talijanskim glumcem Rossanom Rubicondijem u njegovu rodnu zemlju. Slavna poduzetnica i bivša manekenka čeških korijena koja je imala važnu ulogu u razvoju Trumpova poslovnog imperija viđena je ispred poznatog Four Season hotela u Milanu. 70-godišnja poduzetnica snimljena je kako sa suprugom ulazi u taksi i odlazi na snimanje emisije 'Live - Non è la D'Urso'. Oboje su se za dan proveden u modnoj prijestolnici dotjerali od glave do pete, a Ivana se ni ovog puta nije odrekla svoje prepoznatljive natapirane punđe. Sa smješkom na licu Ivana i Rossano mahali su paparazzima koji su strpljivo čekali da slavni par napusti hotel u centru grada.