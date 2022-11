1/10

Nekoliko mjeseci nakon razvoda Simon Baker je obznanio da je u vezi s Laurom May Gibbs 36-godišnjom dizajnericom, no i njihovoj ljubavi ubrzo je stigao kraj i to navodno jer je glasna antivakserica.

Kružile su priče kako je glumac s njom prekinuo jer je sudjelovala u prosvjedu protiv cijepljenja, ali dizajnerica je kasnije ove tvrdnje demantirala.