Evo kako zvijezde hit filma 'Pakleni šund' izgledaju danas, 25 godina kasnije

Kada je u svibnju 1994., točno u ponoć, na filmskom festivalu u Cannesu premijerno prikazan film Quentina Tarantina ‘Pakleni Šund’, senzacija je rođena. Nakon što je obišao gotovo sve važnije festivale, nominiran je u čak sedam kategorija Oscara, uključujući i najbolji film. Od tada je prošlo 25 godina, no svi ga i dalje rado gledaju i uživaju u nekim legendarnim scenama, poput one kada John Travolta zabija injekciju sa adrenalinom u srce Ume Thurman ili kada njih dvoje plešu na ‘You Never Can Tell’.