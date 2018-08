Dobro došli na još jedan Shooster Dan

Prvo u subotu 25. kolovoza od 10 do 20 sati, u Arena Centru na trgu Dalmacija, a potom u Tkalči u café bar Melin od 19 nadalje gdje sljedi Shooster zabava

VIP UPAD NA SHOOSTER DAN - Osiguraj si besplatnu cugu i dobru klopu na Shooster partyju u Melinu na Tkalči! Prijavi se na event, šeraj ga i pošalji nam svoje ime i prezime na natjecaj@shooster.hr za naš VIP popis na kojem ima mjesta samo za 40 najbržih. Ofkors, čuvamo mjesto i za tvoju pratnju. Ako si i ne osiguraš VIP mjesto, svejedno su svi dobrodošli!

Saznaj više: https://www.facebook.com/events/280534962744784

Ljeto nam je na izmaku, a Shooster je pun energije i poziva te na druženje! Shooster Dan ove subote u Arena Centar donosi gomilu vrhunske zabave. Pripremili smo aktivnosti za sve posjetitelje, a najbolje i nagrađujemo sjajnim P.O.D.System tenisicama. Izazvati ćemo vas da pokažete vještinu slaganja puzzli, ispisivati i crtati ćemo personalizirane radove, pokazati vam kako je nastala P.O.D. tenisca u virtualnoj stvarnosti i još mnogo toga... Zabava za sve koji dođu do Shooster zone u Arena Centru!

Upoznavanje s P.O.D.System tenisicom u Arena centru naravno nije jedino što će se događati na Shooster Danu, bit će tu još more toga, a sve pod motom Great alone, better together. Od 19h Shooster dan se seli u cafe bar Melin u Tkalču gdje se nastavlja zabava u ritmu ljetnog Zagreba gdje gdje očekujemo razne face – zna se da Shooster okuplja naj ekipu - dolaze High5, Kuku$, Vanillaz i drugi omiljeni Shooster ambasadori, za glazbu je zadužen DJ Ivan Oberan, a atmosferu će dodatno užariti i plesni nastup grupe The Juice. Najvještije očekuje i zanimljivo natjecanje gdje nagrađujemo najspretnije.

Ovaj Shooster Dan je super prilika da Hrvatsku bolje upoznamo s novom P.O.D.System tenisicom koja je već zaludjela i ženske i muške streetstylere iz cijelog svijeta. Ove jeseni pod geslom 'Great alone, better together.', stiže jedna od najuzbudljivijih tenisica iz adidas Originals obitelji. Radi se o P.O.D-S3.1, koja proizlazi iz bogate baštine adidasovog sustava estetike i tehnologije, te ih odlikuje trodimenzionalni dizajn potplata.