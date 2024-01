U tajicama i tenisicama kao na modnoj pisti: Legendarna plavuša izgleda fantastično u sedmom desetljeću

M.D. 08.01.2024 u 18:06

Holivudska ikona Melanie Griffith uputila se u frizerski salona na Beverly Hillsu i nakon trosastnog tretmana izašla s potpuno osvježenim izgledom. No, osim frizurom proslavljena glumica poglede je privukla stajlingom koji je vrlo laskao njezinoj vitkoj figuri. Tajice s djelomični prozirnim dijelovima i crnu majicu podigla je dvobojnim šalom, a preko svega prebacila crni midi, vrlo klasični kaput koji se odlično snašao u ovoj kombinaciji. Slavna 66-godišnjakinja ovaj je all black look zaokružila je neupadljivim crnim tenisicama, a ono s čime su se svi morali složiti je da Melanie u sedmom desetljeću izgleda nevjerojatno.