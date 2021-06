Tako jednostavno, a tako efektno: Zagrepčanke vjerno prate modne trendove, a ova djevojka ima kombinaciju koju ćete nositi cijelog ljeta

Da Zagrepčanke jako paze na modu, to je dobro poznato. Vrući početak vikenda mnogi su iskoristili za izlazak i pokazivanje modnih kombinacija po posljednjoj modi. Bijele te lepršave i šarene haljine savršene za tople dane, kratke hlačice i topići, nezaobilazne traperice samo su dio stajlinga koji su Zagrepčanke pokazale, a posebnu pažnju je privukla djevojka u trendi ljetnoj haljini, vrlo poželjnog pepita uzorka koju je uspješno spojila s bijelim tenisicama kakve su ove sezone apsolutni 'must have'.

