Slavna mama u ultrakratkoj haljini pokazala savršeno istrenirane noge

Manekenka Candice Swanepoel trenutno je uzela pauzu od modne piste, a ulogu modela zamijenila je majčinskom ulogom. Victorijina anđelica u lipnju je rodila svojeg drugog sina i otada uglavnom vrijeme provodi u brizi oko dječaka. Slavna ljepotica viđena je u šetnji New Yorkom s tromjesečnim sinčićem kojeg su paparazzi uspjeli uslikati izbliza, a javnost je posebno iznenadilo to što se južnoafrička manekenka u tako kratkom vremenu vratila u zavidnu formu. Obzirom na činjenicu da je cijeli život posvetila modelingu te je zaštitno lice Victoria's Secreta, slavna plavuša naviknuta je na redovitu tjelovježbu i strogi režim prehrane, pa nije ništa čudno to što se i nakon poroda nastavila pridržavati zdrave rutine. Candice je za šetnju odabrala kratku haljinicu na kopčanje, sitnog cvjetnog uzorka, koja je otkrila njezine duge i vitke noge, a cjelokupan stajling manekenka je začinila kaubojskim čizmama koje su ove sezone na vrhu liste jesenskih trendova.