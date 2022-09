Nestvarno lijepa: Julia Roberts za ovu je elegantnu kombinaciju dobila samo pohvale

Uvijek sjajno odjevena, Julia Roberts zasjala je na premijeri svog novog filma 'Ticket to Paradise' u kojem glumi u društvu svog dugogodišnjeg prijatelja Georgea Clooneyja

Ovaj fantastičan stajling, slavna glumica neodoljivog osmijeha zaokružila je kratkim sakoom sličnom smokingu, a svoju je bujnu kosu bakrene boje oblikovala u krupne uvojke.

Film 'Ticket to Paradise' potpisuje redatelj 'Mamma Mia: Here We Go Again', OI Parker. U toj romantičnoj komediji koja će zasigurno biti veliki hit ove jeseni, Julia Roberts i George Clooney glume razvedeni par koji nakon 25 godina od njihovog vjenčanja putuju zajedno na Bali kako bi spriječili kćer da ne napravi istu pogrešku kao oni.

Ovo je veliki povratak velikih zvijezda koji su svi s nestrpljenjem čekali. Inače, Julia i George prvi puta su se skupa pojavili na filmu davne 2001. godine u 'Ocean's Eleven' Stevena Soderbergha, a ostali su dobri prijatelji sve do danas.