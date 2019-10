Legendarna manekenka i danas plijeni poglede ljepotom i besprijekornim modnim stilom

1/10

Slavna manekenka Christy Turlington u 90-ima je krasila naslovnice prestižnih svjetskih časopisa, nosila revije gotovo svih dizajnera i odradila brojne kampanje, no i danas izgleda senzacionalno. Ova netipična ljepotica s diplomom književnosti prestižnog Sveučilišta NYU bila je mamac za poglede na modnom događanju pod nazivom Night of Stars u New Yorku. U elegantnoj crnoj haljini asimetričnog kroja, lijepa Christy izgledala je kao da se upravo došetala s modne piste. Minimalistički stajling zaokružila je seksi gležnjačama, efektnim naušnicama i crvenim ružem.