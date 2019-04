Hana se pojavila u grudnjaku - i to izgleda stvarno jeftino, a Andrea se sredila kao da cijepa karte u kinu

Toliko odijela nisam vidio na jednoj hrpi već jako dugo, mora da ima neki razlog za to, ali da vidimo tko je dobro obavio posao, a tko nije

Ana Begić je dobro to isfurala, uzorak prince de galles sa širokim nogavicama i dvostrukim kopčanjem, što ima smisla, pa joj čak zbog toga mogu oprostiti potfrknute rukave, makar to na ovako klasičnim odijelima ne prolazi i ne smije se raditi.

Tko god je Ani Rucner napravio odijelo od satena, stvarno se usrećio. Materijal izgleda kao da je kupljen u nekom bezveze dućanu oko Kvatrića. To jednostavno ne može ispasti dobro i da hoćeš, a ako još niti forma nije zadovoljena, onda to izgleda ovako zgužvano.

Piše mi da se ona zove Hana, ali nisam mogao ne staviti je na ovaj popis jer je žena došla u grudnjaku, a to izgleda jeftino, ali stvarno jeftino. Možda ona to naziva topom, majicom, potkošuljom, ali to je čipkasti grudnjak, a tek kad vidim cipele… No ona je sretna jer se, eto, našla u medijima. Misija ispunjena.