[FOTO] Vatreno crvena haljina i japanke: Casual izdanje Jennifer Lopez

Jennifer Lopez uhvaćena je Los Angelesu. Pokazala je noge u širokoj, lepršavoj crvenoj haljini na kopčanje koju je utegnula sa smeđim kožnim Valentino remenom. Dok je koračala, prorez na haljini se razmaknuo i pokazao njezine istrenirane noge. Tu kombinaciju za poslovni sastanak pjevačica, glumica i poduzetnica upotpunila je s najjednostavnijim zlatnim japankama i predimenzioniranom pletenom torbom te ležerno svezanom punđom. Premda je dosad mijenjala razne dužine i stilove kose, 51-godišnju glumicu i pjevačicu uvijek rado nosi popularnu frizuru. Nekad je to glamurozna - za crvene tepihe na kojima baš uvijek zablista, a nekad je to one opuštena i nemarna punđa koje diva složi u rijetkim trenucima kada ne radi.