Donald Trump u najam je dao luksuznu vilu na Floridi: Za prvi red do mora iskeširat ćete oko 18 milijuna kuna godišnje

1/18

Da je oduvijek znao s novcem i kako povećati svoje bogatstvo, nije nikakva tajna, a nakon što je odselio iz Bijele kuće, Donald Trump se skrasio na Floridi. Upravo tamo dao je u najam luksuznu vilu koju posjeduje i koja se nalazi doslovce prvi red do mora. Kuća će vas osvojiti na prvi pogled, ponajviše zbog pogleda na ocean koji je svega nekoliko koraka od spavaćih soba, no, ima i jedan, odnosno dva nedostatka. Prvi je da ćete za najam iste morati posegnuti dublje u džep i godišnje Trumpu plaćati nešto više od 18 milijuna kuna, dok je drugo da će vam upravo on biti prvi susjed. Ako nemate problema ni s jednim ni s drugim, znate što trebate napraviti.