Bilo je svega: Pogledajte odjevne kombinacije koje su sinoć preplavile Poljud

Iako je bilo teško zamisliti da nakon rekordnog prvog festivalskog dana i nevjerojatne atmosfere može biti bolje, drugi festivalski dan podigao je ljestvicu još više. Potpuni delirij i party ludilo zavladali su Poljudom nakon sinoćnje neizvjesne utakmice, a vatreni nogometni navijači i Ultranauti iz više od 140 zemalja svijeta, ujedinili su se u slavlju i poslali u svijet najljepšu moguću poruku – ljubav, glazba i sport brišu sve razlike među ljudima! Recept za najbolji party na svijetu sinoć je bio jednostavan – obući dres svoje nogometne reprezentacije, nabaciti osmijeh na lice, raširiti zastavu svoje države i pripremiti se za ples do zore! Najveseliji su naravno bili brojni hrvatski navijači kojima su najveće DJ zvijezde današnjice čestitale na plasmanu u

polufinale. Kako će biti večeras, na trećoj večeri, možete pratiti live na tportalu, ali i na MAXtvu ( 16.i 17. kanal) i MAXtv To Go.