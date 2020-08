Riječku kulturnu ponudu za rujan obilježit će 13. Vrisak – riječki sajam knjiga i festival autora, koji se prebacio s tradicionalnog svibanjskog termina na rujan

Središnji festivalski dio održavati će se od 13. do 19. rujna u prostorima zgrade Exportdrva i Guvernerove palače Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. No sajamski, izložbeno-prodajni dio tradicionalno počinje znatno ranije pa će se i ovoga puta od 1. do 24. rujna u knjižari V.B.Z. na Korzu te na književnim punktovima na Jadranskom trgu i Bazarigovom prolazu knjige domaćih i stranih izdavača moći pronaći po sajamskim popustima na sniženju od 20 do 80 posto.

Knjige će se pronaći već od 10 kuna, a novi naslovi bit će sniženi 20 %

Vrisak okuplja sve relevantne hrvatske izdavače s novim naslovima i zanimljivim akcijskim ponudama na starije naslove. U sajamskom dijelu sudjeluju ovi izdavači: VBZ, Naša djeca, Fraktura, Znanje, Mozaik knjiga, Planetopija, Profil, Fokus komunikacije, Meandar, Felix libar, Leo Commerce, Meandar, Naklada Jesenski Turk, Veble, Sandorf, Stilus knjiga, Naklada Ljevak i mnogi drugi. Knjige će se pronaći već od 10 kuna, a novi naslovi bit će sniženi do 20 %. U širokoj ponudi pronaći će se i knjige na stranim jezicima, posebno Taschenova izdanja, ali i VBZ-ova biblioteka The Best of Croatian Literature u kojoj se objavljuju djela domaćih autora na engleskom i njemačkom jeziku. Poseban dio bit će posvećen i knjigama za djecu.

Svečano otvorenje festivalskog dijela ovogodišnjeg Vriska održat će se 13. svibnja u 19:30 sati u dvorištu Guvernerove palače uz posebne glazbene goste i svečanu dodjelu V.B.Z.-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman. Trinaesto izdanje donosi više od trideset programa – predstavljanja knjiga, razgovore s autorima, koncerte, izložbe i okrugle stolove. Više od 40 domaćih i stranih autora gostovat će u programu 13. Vriska. Ovogodišnje inozemne goste predvode Abdellatif Laâbi, važan frankofoni glas marokanske poezije i jedan od najvećih živućih pjesnika, makedonska autorica Rumena Bužarovska, nizozemski autor Ilja Leonard Pfeijffer, njemački pisac Karl Rühmann koji će predstaviti nedavno objavljeni roman u izdanju VBZ-a „Pikule ciglene boje" i mnogi drugi.

Strani autori pozvani na VRISAK 2020.

1. Abdellatif Laâbi: "Stablo pjesama" - zbirka poezije, EU biblioteka "Na margini", VBZ, 2019. godina, Maroko. Zbirka Stablo pjesama prva je njegova zbirka prevedena na hrvatski jezik. Laâbi je važan frankofoni glas marokanske poezije i jedan od najvećih živućih pjesnika. Godine 2009. dodijeljena mu je Goncourtova nagrada za cjelokupni opus, a 2011. Velika nagrada frankofonije Francuske akademije.

Gostovat će prvi dan Vriska – na otvorenju 14.9.

VAŽNO: Laabi piše na francuskome

2. Kallia Papadaki: "Dendriti" - roman, EU biblioteka "Na margini", VBZ, 2019. godina – Grčka super komunikacija mejlom, studirala i živjela u SAD-u, komuniciramo na engleskom jeziku

3. Ilja Leonard Pfeijffer: "La Superba" - roman, EU biblioteka "Na margini", VBZ, 2019. godina – Nizozemska

4. Karl Rühmann: "Pikule ciglene boje" – VBZ, 2020., roman, nedavno izašao. Karl govori hrvatski.

5. Vlada Urošević: "Madžun" - roman, izašao početkom 2020., VBZ, makedonski klasični autor - ova je knjiga dobila gomilu potpora (MK, Makedonsko ministarstvo, Traduki – Makedonija

6. Rumena Bužarovska – Makedonija, VBZ 2020., Nigdje ne idem upravo objavljena zbirka priča, MOJ MUŽ (VBZ 2015.)

7. Lidija Dimkovska – Makedonija, Dimkovska živi u Sloveniji pa se nadamo da će moći doći ipak, situacija s Makedonijom je znatno složenija u ovom trenutku; također Dimkovska je dobila hrpu nagrada, a ove godine i nagradu Velenjica – čaša nesmrtnosti http://uvkf.si/sl/velenjica-casa-nesmrtnosti)

8. Tanja Stupar Trifunović - rođena u Zadru, diplomirala u Banja Luci gdje živi, bosanskohercegovačka književnica

9. Almin Kaplan - BiH; upravo objavljena nova knjiga Dubravske priče, roman Meho objavljen 2019. (VBZ)