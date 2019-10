1/17

Umjetnica Lori Nix rođena u Kansasu trenutno živi i radi u Brooklynu u New Yorku. Lori Nix fotografira makete koje izgledaju poput kućica za lutke, no koje predstavljaju postapokaliptični svijet. Strpljivoj i pedantnoj umjetnici treba nekoliko mjeseci za izradu jedne makete te nekoliko tjedana da dobije fotografiju kakvu želi. Lori Nix izlagala je svoje radove širom svijeta.

Izvor: Profimedia / Autor: 1996-98 AccuSoft Inc., All right

