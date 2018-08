S njim nema šale! Upoznajte najopasniju ribu Jadranskog mora

1/8

Pauk bijelac (lat.Trachinus draco) pripada obitelji paukovki (Trachinida) i najčešći je pauk u Jadranu. Riba naraste u dužinu do 40 cm i dosegne težinu do 1,5 kg. Ima izduženo tijelo te stisnuto u boku. Bijelac je ružičastosive boje, koso izbrazdan crnim, modrikastim, te niže i žutim šarama. Kao i kod ostalih vrsta pauka oči su mu izbočene i smještene visoko na glavi. Na škržnom poklopcu ima dugu otrovnu bodlju okrenutu prema natrag, a otrov je smješten i u bodlji škržnog poklopca i na bodljama prve leđne peraje. Kao i kod ostalih vrsta paukova i njegov otrov djeluje na živčani i krvožilni sustav čovjeka. Nakon uboda najprije se javi jaka bol koja može trajati dosta dugo, pa čak i do dvanaest sati, nakon čega može uslijediti nesvjestica, povraćanje, lupanje srca, visoka temperatura, kao i drugi simptomi poremećaja u organizmu. Intenzitet tegoba ovisi o organizmu ubodene osobe i veličini samog pauka. Nakon uboda najbolje je brzo potražiti liječničku pomoć, međutim dovoljno je i uroniti mjesto uboda u tekućinu temperature veće od 40 C° budući je otrov termolabilan.



Paukovke (porodica Trachinidae) su najotrovnije jadranske morske ribe. U Jadranu žive četiri vrste pauka. Najzastupljeniji su pauk Bijelac (Trachinius draco) i pauk Mrkalj (Trachinius radiatus), zatim pauk Crnac (Trachinius araneus) i Žutac (Trachinius vipera).