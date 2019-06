1/6

Doktorica pedijatrije Stefanie Märzhäuser u Berlinu trenutno pokušava skrenuti pažnju na to da se većina dječjih ozljeda u dobi do pet godina događa u kuhinji. Za to je dala napraviti divovsku kuhinju koja bi posjetiteljima trebala približiti kako ta prostorija izgleda djeci.

Oko 60 posto roditelja vjeruje da su im djeca potpuno sigurna kad su kod kuće, no u stvarnosti upravo 60 posto nezgoda djece u dobi do pet godina događa se doma.