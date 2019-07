1/35

Većina Iranka koje skrivaju lice to čine zbog vjere i kulture, no jedan dio to čini jer su nindže. Iranske žene-nindže treniraju borilačke vještine u dvorcu Jughin, oko 40 kilometara od Teherana.

Borilačka vještina Ninjutsua posuđena je iz Japana, a čak 4.000 žena trenira u Jughinu.