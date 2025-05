Razriješeno svirepo ubojstvo u Rupotinama iznad Solina

NEW ORLEANS

​"Tijekom tog postupanja potvrdila su se operativna saznanja da su 44-godišnjak i 48-godišnjak povezani s događajem u kojem je pronađeno tijelo 45-godišnjeg muškarca. Nakon toga u bliskoj suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu provedeno je temeljito kriminalističko istraživanje usmjereno prema prikupljanju svih činjenica koje će potvrditi osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela ubojstva​", navode u policiji.

Dodaju da je istraživanjem utvrđena osnovana sumnja da su 44-godišnjak i 48-godišnjak 15. travnja u stanu na području Splita, "prema unaprijed stvorenoj namjeri iz niskih pobuda 44-godišnjaka, zajednički i dogovorno usmrtili 45-godišnjaka​".

Obojica osumnjičenih ranije prijavljivani za niz nasilnih kaznenih djela

Kako bi prikrili kazneno djelo nakon toga su sakrili i uništili tijelo​. To su napravili tako što je 44-godišnjak 16. travnja kupio transportna kolica koja je dovezao do stana, kao i vozilo kojim su tijelo prevezli do mjesta pronalaska.

​Potom su 44-godišnjak i 48-godišnjak ​17. travnja vozilom napustili Split i odabrali lokaciju, a nakon povratka u stan u Splitu, ​uz pomoć transportn​ih kolica, tijelo iz stana dovezli do vozila.

Tijekom vožnje ​su se zaustavili na benzinskoj postaji​ na području Splita, kup​ili gorivo ​te tijelo doveli na mjesto pronalaska​. Kako bi prikrili tragove i identitet žrtve tijelo su zapalili i otišli.

​"Kriminalističkim istraživanjem ​je utvrđen​o postojanje osnovane sumnje da su ​obojica, a 44-godišnjak iz niskih pobuda usmrtili žrtvu čime je ​mlađi muškarac počinio kazneno djelo teško​g ubojstv​a, a 48-godišnjak ubojstvo", istaknuli su u policiji​.

Prijavljeni 44-godišnjak je, dodaju, do sada 106 puta prijavljivan za različita kaznena djela, među kojima i za veći broj nasilnih, dok je 48-godišnjak kazneno prijavljen kao osumnjičenik za 43, većinom nasilnih nedjela.