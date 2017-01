Ove sportske događaje u 2017. ne smijete propustiti

Iza nas je godina koja je oduševila hrvatske zaljubljenike u sport, a posebno moramo izdvojiti nastup naših uzdanica na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru gdje je osvojeno rekordnih deset medalja (pet zlata). I u 2017. hrvatska javnost živjet će sa svojim nadama, ali isto tako pratiti druge vrhunske sportaše iz svijeta. Ovo su događaji koji se ne propuštaju...Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje SP za rukometaše u Francuskoj (11-29.), Babićevi izabranici lovit će medalju na terenu najvećeg rivala posljednjih 20 godina. I nogometni fanovi će doći na svoje, jer je na rasporedu Afrički kup nacija (14.01-5.02), a u pogonu je i hrvatska reprezentacija sastavljena od igrača MAXtv Prve lige koja je na turniru u Kini (Nanning - 11., 14. i 15.). Najviše je skijaških sportova, Turneja četiri skakaonice završava u Bischofshofenu (6.), a svakog vikenda svoje utrke imaju alpski skijaši, izdvojimo ona najpoznatija odredišta – Maribor (7-8.), Wengen (14-15.), Kitzbühel (20-22.), Schladming (24.), a Zagreb je odrađen (3. i 5.). Igra se i Australian Open (16-29.).Mjesec koji otvaraju hrvatski tenisači u Davis Cupu (1. kolo) u Osijeku protiv Španjolske (3-5.), a tu je i FED kup za tenisačice (6-12.). U veljači se igra i utakmica koja donosi stotine milijuna eura i ima ludu gledanost, riječ je o finalu američkog nogometa Super Bowlu (5.02.). Skijaši i skijašice imaju SP u St. Moritzu (7-19.). Počinje i drugi dio MAXtv Prve lige u kojoj vodi Rijeka (17.02.). Košarkaše očekuje borba za Kup Krešimira Ćosića (15-19.), a tu je i NBA All Star (17-19.).Kreću polufinalni obračuni u Hrvatskom nogometnom kupu (1. i 15.03.). Najbolji atletičari Starog kontinenta sudjeluju na EP-u u Beogradu (3-5.). U Aspenu završava skijaška sezona u Svjetskom kupu (15-19.). Košarkašice očekuje Final Four Kupa Ružice Meglaj-Rimac (18-19.), a u ABA ligi su na rasporedu polufinala (18.03-1.04.). Na legendarnoj Planici skijaši–skakači završavaju sezonu (23-26.). Za Hrvatsku će u ovom mjesecu biti najzanimljiviji događaj kvalifikacijski ogled reprezentacije za nogometno SP protiv Ukrajine (24.03.). Utrkom u Melbourneu počinje 68. prvenstvo formule 1 (26.03.).Split je domaćin EP-a u dizanju utega (1-9.), a drugog dana u travnju snage će u poznatoj veslačkoj utrci odmjeriti Oxford i Cambridge. Malonogometaši imaju kvalifikacije za EURO 2018. (3-12.). U ABA ligi odlučuje se o prvaku (9-15.), a negdje oko 22. travnja trebalo bi početi doigravanje košarkaškog PH. Košarkašice imaju Final Four Eurolige (14-16.), a muški košarkaški klubovi završni turnir Lige prvaka (28-30.). Kulminacija regionalne vaterpolske lige je na Final Fouru 31.03.-1.04.Hrvatska je domaćin nogometnog EP-a do 17 godina (3-19.). Vaterpolisti odlučuju o prvaku Lijepe naše (od 3. travnja), a oni najbolji u Europi naći će se na Final Six Lige prvaka u Budimpešti (25-27.). Pred najboljim atletičarima svijeta je prvi miting Dijamantne lige (Doha, 15.). Najbolje hokejaške reprezentacije borit će se za zlato u Kölnu i Parizu (5-21.). Final Four Lige prvakinja za rukometašice je na rasporedu 6. i 7. Ne smije se zaboraviti na biciklističku utrku Giro d'Italia (5-28.). Osijek će još jednom ugostiti Svjetski kup u gimnastici (18-21.). Četiri najbolja kluba Europe sudjelovat će na košarkaškom Final Fouru muške Eurolige (19-21.). Uživat će nogometni fanovi, jer se u svibnju odlučuje o pobjedniku Europske lige (24.05.), Hrvatskog kupa (31.05.), a igra se i zadnje kolo MAXtv Prve lige (27.05.). Naše sjajne veslače očekuje EP u Račicama (26-28.). Teniska elita je u lovu na Roland Garros (28.05-11.06.), a stolnotenisači na svjetske medalje u Düsseldorfu (29.05.-5.06.).Prvi dani lipnja dat će pobjednika ženske (1.06.) i muške nogometne Lige prvaka (3.06.). Počinje i finale NBA lige (od 1.06.). Rukometna Liga prvaka ima po običaju završni turnir u Kölnu (3-4.). Hrvatski nogometni reprezentativci su pred teškim kvalifikacijskim iskušenjem na Islandu (11.06.). Europsko prvenstvo košarkašica je u Češkoj (16-25.). Zagreb je domaćin EP-a u rukometu na pijesku (20-25.).Vrijeme je za najpoznatiju biciklističku utrku Tour de France (1-23.), a u isto vrijeme igra se i Wimbledon (2-16.). Vaterpolisti i plivači se od 14. do 30. nadmeću na SP-u vodenih sportova u Budimpešti. Nogometašice imaju EURO u Nizozemskoj (16.07-6.08.). Jedini ATP turnir u Hrvatskoj Umag još jednom će ugostiti tenisku elitu (17-23.)Svjetsko prvenstvo u kraljici sportova atletici je u Londonu (4-13.), atletičare i atletičarke očekuje prvi dio finala Dijamantne lige (Zürich, 24.08.), a tu je i Hanžekovićev memorijal (29.08.). Prelijepi stadion u Skoplju domaćin je ogleda za nogometni Europski superkup između pobjednika Lige prvaka i Europske lige (8.08.). Boksačko SP je u Hamburgu (25.08.-3.09.). Stari grad na Hvaru poznat je po Faros maratonu u daljinskom plivanju (26.08.). Tenisači igraju posljednji Grand Slam US Open (28.08.-10.-09.). Zadnjeg dana kolovoza starta i EP za košarkaše (Istanbul, Tel Aviv, Helsinki, Cluj – 31.08.-17.09.).Prvog dana rujna je drugi dio finala Dijamantne lige u Bruxellesu. Hrvatska nogometna reprezentacija suočena je s dva nova izazova u kvalifikacijama za SP – Kosovo (2.09.) i Turska (5.09.). U rujnu kreću i utakmice po skupinama nogometne Lige prvaka (12.09.) kao i Europske lige (14.09.). Ženske odbojkaške reprezentacije su na EP-u u Azerbajdžanu i Gruziji (20.09.-1.10.), a veslačko SP je u SAD-u (24.09.-1.10.). Zagreb je domaćin Grand Prixa u džudu (29.09.-1.10.).Gimnastika ima svoje SP u Montrealu (2-10.). Nogometna reprezentacija nastavlja borbu za SP 2018., traže se bodovi u dvobojima s Finskom (6.10.) i Ukrajinom (9.10.). Pozornost treba dati i najizdržljivijim ljudima svijeta na Svjetskom Ironman prvenstvu u triatlonu (14.10.). Tenisačice imaju WTA završnicu u Singapuru (22-29.), počinje 72. NBA sezona (26.10.), kao i skijaški Svjetski kup (28.10.).Saznat ćemo i posljednje putnike iz Europe za nogometni SP, nadajmo se da će Hrvatska sve to ranije riješiti, a ako ne, tu je play-off, prve utakmice (9-11.) te uzvrati (12-14.). Osam najboljih tenisača ima svoje finale u Londonu (12-19.), a poslije toga je i finale Davis Cupa (24-26.). Završava prvenstvo formule 1 u Abu Dhabiju (26.11.).Prvog dana prosinca ždrijeb je skupina za nogometni SP u Rusiji 2018., a igraju se i posljednje utakmice po skupinama Lige prvaka (6.12.) i Europske lige (7.12.). Ima još nogometa, jer je na rasporedu i Svjetsko klupsko prvenstvo u UAE-u (6-16.). Rukometašice imaju SP (1-17.). Zadnji mjesec rezerviran je i za EP u malim bazenima (Kopenhagen 13-17.). Odbojkaši i odbojkašice se bore za Hrvatski kup (21-22.12.). Tu su brojne skijaške utrke, a vrhunac sezone sa skijaše-skakače je Novogodišnja turneja koja kreće u Oberstdorfu (30.12.). Posljednjih sekundi 2017. Varaždin je domaćin utrke trkača i trkačica pa tamo natjecatelji tako ulaze u Novu godinu.