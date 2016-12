Pet stvari po kojima ćemo pamtiti 2016. godinu u Formuli 1!

Sezona u kojoj je Lewis Hamilton nakon dvije godine dominacije skinut s trona definitivno nije bila nezanimljiva, a po pet stvari definitivno ćemo ju pamtiti:Rosberg osvojio titulu pa se umirovioNijemac je u 2016. godini konačno ostvario svoj san i postao svjetski prvak. Devet pobjeda i samo jedno odustajanje bili su dovoljno za nadmašiti Lewisa Hamiltona koji se prekasno probudio i u završnim utrkama nije uspio dostići Rosberga. No, ono što je zatim uslijedilo nije očekivao nitko. Nico se s 31 godinom odlučio umiroviti nakon osvojenog naslova i prekinuti vozačku karijeru. Svjestan svojih slabosti i ograničenja zaključio je da se nešto slično u budućnosti ne može ponoviti i više ga nećemo gledati u Formuli 1. Potez kakav bi malo koji sportaš povukao na svom vrhuncu i svaka mu čast na tome...Mercedesov bolid je savršen i nepobjedivSezonu je obilježio briljantan rad inženjera britansko-njemačke momčadi koji su ponovo kreirali nepobjedivu 'srebrnu strijelu'. Bilo da su se utrke vozile po kiši ili po suhom, bolid koji su u rukama imali Hamilton i Rosberg uvijek je bio najbrži. Pobijedili su srebrni u 19 od 21 utrke, više nego ijedna momčad u povijesti Formule 1 u jednoj sezoni, a jedini porazi dogodili su se nakon međusobnog sudara vozača u Barceloni te eksplozije motora Hamiltona u Maleziji kojem je prethodio sudar na startu Rosberga. Nova tehnička pravila za 2017. godinu trebala bi uzdrmati dominaciju Mercedesa, no ovu družinu bit će i dalje jako teško pobijediti...Max Verstappen najmlađi F1 pobjednik u povijestiSvaka čast Rosbergu, ali po mnogima je upravo 19-godišnji Nizozemac bio glavna zvijezda sezone. Uspon Verstappena zaista je čudesan, s obzirom da je ovo bila tek njegova druga godina u Formuli 1, a u Red Bull je promoviran tek u Barceloni da bi odmah pobijedio u svom prvom nastupu za glavnu momčad 'bikova' i postao najmlađi F1 pobjednik u povijesti. Max briljira na stazi, izvodi fantastična pretjecanja, a dvojbene su samo neke njegove obrane. Osim trijumfa u Španjolskoj, pamtit će se i njegov nastup u Brazilu po kiši zbog kojeg ga mnogi već sada uspoređuju sa Sennom i Schumacherom...Kvjat žrtveno janje Verstappenovog usponaI dok je Verstappen ove sezone napravio ogroman skok u svojoj karijeri, Danil Kvjat duboko je potonuo. Naime, dogodilo se nešto što još nikad nismo doživjeli od strane Red Bulla, da vozača glavne momčadi potjera u juniorsku momčad Toro Rosso. Rusu je to bila kazna za zabijanje u Sebastiana Vettela u Sočiju, no bio je to više povod, nego uzrok, jer su šefovi 'bikova' samo čekali priliku da Maxa promoviraju na štetu Danila. Kvjat je zatim izgubio motivaciju i nije osvojio ni boda do kraja sezone, no na iznenađenje mnogih, dobit će priliku voziti i u 2017. godini. Ipak, ne bi bila senzacija da ga Red Bull opet udalji usred sezone, ovo put trajno iz Formule 1...Alonso preživio jezivu nesreću u AustralijiSezonu srećom nije obilježio veliki broj teških nesreća, no jedna je bila zaista jeziva. Fernando Alonso sudario se na prvoj utrci sezone s Gutierrezom i zatim odletio u zrak te grubo prizemljio, a od bolida McLaren Honde nije ostalo gotovo ništa. Prava je sreća da se 35-godišnji Španjolac pritom nije teže ozlijedio, no zbog potresa mozga nije dobio dopuštenje voziti sljedeću utrku u Bahreinu. Kasnije se oporavio i nizao solidne nastupe, uključujući i dva peta mjesta, u Monaku i Austinu...