Zagrebački Muzej za umjetnost i obrt bicikliste časti slobodnim ulazom

Muzej za umjetnost i obrt je, u povodu Europskog tjedna mobilnosti, pozvao građane da se pridruže inicijativi 'Biciklirajmo do MUO!' i svima koji od 17. do 22. rujna dođu biciklom do Muzeja i fotografiraju se ispred njega, ostvarit će pravo na besplatan ulaz.

Ravnatelj Miroslav Gašparović kaže kako je Muzej za umjetnost i obrt uvijek podržavao inicijative koje promiču društvenu odgovornost, te sudjelovao u njima. 'Ponosni što smo u Europskom tjednu mobilnosti naglasak stavili upravo na biciklizam, danas, možemo reći, jedan od najpopularnijih vidova održive urbane mobilnosti. Tim više što brojni muzejski djelatnici tradicionalno koriste alternativne oblike prijevoza među kojima je bicikl najomiljeniji', istaknuo je. Kako je najavljeno, u čast svim biciklistima u atriju Muzeja ekskluzivno će biti izložen bicikl - velociped star oko 140 godina, s jednim velikim kotačem, promjera 132 centimetara, a drugim minijaturnim. Riječ je o poklonu sudskog vijećnika Janka Burgstallera Remetskog, koji seže u Coventry, u prvu polovicu osamdesetih godina 19. stoljeća, proizvođača Hillman Herbert & Cooper. Posjetiteji će se moći fotografirati uz to neobično vozilo, preteču suvremenih verzija koja je prvi put predstavljena na Svjetskoj izložbi u Parizu 1867. godine, kada su otac i sin Pierre i Ernest Michaux na dotadašnju drezinu, koju je vozač pogonio odgurivanjem od tla, postavili ekscentrične pedale za vrlo velik prednji kotač. Vožnja velocipedom (tada zvana koturanje) bila je već početkom 1880-ih način prijevoza u Zagrebu, Karlovcu, Samoboru, Varaždinu, Jastrebarskom te u selu Jurketinec kraj Varaždina. Uvođenjem lančanoga pogona i izjednačavanjem veličine obaju kotača 1885. počeo je razvoj suvremenoga bicikla. Takvi, tzv. niski bicikli su se ubrzo pojavili i na zagrebačkim ulicama. Bit će izložena i ženska odjeća za sport iz razdoblja secesije, primjerice, pumperice - hlače za sport i bluza. Posljednji dan Europskog tjedna mobilnosti, u nedjelju 22. rujna kada se obilježava Dan bez automobila, Muzej daruje besplatan ulaz svim posjetiteljima. Inicijativi su se pridružili i djelatnici MUO dolaskom na posao biciklima, pozvavši građane na korištenje alternativnih oblika prijevoza.