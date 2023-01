Vodeća platforma za digitalna putovanja ima novu uslugu za jednostavniju i praktičniju rezervaciju letova

Vodeća platforma za digitalna putovanja, Booking.com otkriva novu i poboljšanu uslugu rezervacije letova koja će putnicima u Hrvatskoj omogućiti pregledavanje i rezerviranje letova s globalnog popisa zrakoplovnih prijevoznika do i iz bilo kojeg mjesta u svijetu za njihova nadolazeća putovanja u 2023. Ova nova usluga pruža personaliziranije i praktičnije rješenje za putnike, kako bi njihovo planiranje putovanja učinili jednostavnijim i besprijekornim

Dok traže svoj sljedeći smještaj za odmor putem Booking.com web stranice ili aplikacije, putnici iz Hrvatske od sada će moći i rezervirati letove iz svake veće zračne luke u svijetu do tisuću odredišta. Poboljšana usluga letova nudi iskustvo rezervacije od početka do kraja – od pretraživanja do rezervacije te podrške nakon rezervacije, navode iz tvrtke.

Putnicima će biti omogućen širok izbor i jednostavno uspoređivanje stotina zrakoplovnih prijevoznika s jedinstvenim značajkama koje su obično dostupne samo pri izravnoj rezervaciji kod zrakoplovnog prijevoznika, poput fleksibilnosti, prilagodbe i kontrole.

Osmišljena za putnike, Booking.com usluga letova korisnicima nudi niz pogodnosti, navode iz tvrtke:

Usporedite letove s lakoćom: za putnike koji su neodlučni ili otvoreni za različite opcije o svom odredištu, Booking.com omogućuje korisnicima traženje letova za i iz više zračnih luka istovremeno, kako bi ih inspirirali, uštedjeli vrijeme i pronašli sjajne ponude.

Ono što vidite je ono što plaćate: Potpuna transparentnost i jasnoća cijena, što znači da nema skrivenih troškova i naknada za kreditnu karticu. Svi povezani troškovi leta i cijene jasno su prikazani i priopćeni unaprijed.

Potpuna vidljivost i pristup: Putnici koji rezerviraju svoje letove putem Booking.com-a imaju potpunu vidljivost i pristup opcijama karata i sjedala na većini letova. Također, usluga unaprijed pokazuje opciju prtljage uključene u kartu, tako da je korisnicima lakše usporediti i donijeti odluku koja je najbolja opcija za njihovo putovanje.

Rezervirajte s povjerenjem: Booking.com razumije da je mogućnost promjene rezervacije leta apsolutni preduvjet za neke putnike. Imajući to na umu, Booking.com nudi putnicima opciju fleksibilnih karata kako bi datumi putovanja mogli ostati otvoreni i kako bi mogli mijenjati let unutar istog zrakoplovnog prijevoznika.

Štedljivi, ali pametni putnici: Putnici koji razmišljalju o budžetu putovanja mogu iskoristiti podijeljene karte, gdje Booking.com kombinira jednosmjerne karte različitih zrakoplovnih prijevoznika u jedinstvene itinerare (npr. povratna putovanja, putovanja u više gradova) kako bi ponudio više izbora, bolje cijene i jednostavniji način rezerviranja cijelog putovanja u jednom potezu.

Više za vaše putovanje: Putnici iz prve ruke mogu organizirati svaki element putovanja uz Booking.com. Od pronalaženja pravog leta, organiziranja i preuzimanja iznajmljenog automobila ili prijevoza do zračne luke, otkrivanja novih i uzbudljivih atrakcija, upotpunjenog savršenim boravkom - sve se traži i rezervira putem iste aplikacije ili web stranice. Planiranje putovanja nikada nije bilo lakše.

Maja Vikario, Regionalna menadžerica u Booking.com odgovorna za područje Hrvatske i još šest zemalja u regiji, rekla je: 'Budući da su ljudi diljem svijeta optimističniji glede putovanja 2023. u usporedbi s 2022., uzbuđeni smo što možemo ponuditi novo i poboljšano iskustvo letenja koje će Hrvatima omogućiti neometano pregledavanje i rezerviranje letova bilo gdje u svijetu. S misijom da olakšamo svima da istraže svijet, ova nova usluga rezervacije letova olakšat će složenost planiranja putovanja i osigurati našim korisnicima da neometano rezerviraju svoje letove i smještaj za odmor na Booking.com-u'.