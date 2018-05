Trgovački sud odbio zahtjev Kraša da se ZET-u isplati 19,2 milijuna kuna

Trgovački sud u Zagrebu u ponedjeljak je kao neosnovan odbio zahtjev Kraša da se ukine odluka privremenog vjerovničkog vijeća kojom je izvanrednom povjereniku Agrokora dana suglasnost da odobri plaćanje ZET-u u iznosu od 19,2 milijuna kuna, a odbio je i zahtjev Francka koji se odnosio na suzdržavanje privremenog vjerovničkog vijeća od odluka oko Roto Dinamica

Privremeno vjerovničko vijeće je na 19. sjednici održanoj korespodentnim putem 25. travnja dalo suglasnost da odobri/izvrši plaćanje dospjele tražbine ZET-u do najviše 19,2 milijuna kuna te da za to koristi sredstva iz roll-up kredita iz lipnja prošle godine.

Sutkinja zagrebačkog Trgovačkog suda Nevenka Siladi Ristić danas je rješenjem odbila kao neosnovan zahtjev Kraša za ukidanje odluke privremenog vjerovničkog vijeća koja je donijeta na 19. sjednici.

Naime, na toj je sjednici donesena odluka da se ZET-u plati 23,2 milijuna kuna duga, i ta odluka nije sporna, ali je za dobavljače sporna odluka da se plati i iznos od 19,2 milijuna kuna. Obje su te odluke donesene većinom glasova privremenog vjerovničkog vijeća od čega je za odluku o isplati 19,2 milijuna kuna glasalo tri od pet članova.

Sud u obrazloženju uz ostalo navodi i kako se isplata starih tražbina Tiska prema Gradu Zagrebu odnosno ZET-u temelji na kriterijima i za kvotu B (sistemski rizik u širem smislu) i za kvotu C (sistemski rizik u užem smislu) - nesporni iznos od 23,2 milijuna kuna na temelju kriterija za kvotu B, a spornih 19,2 milijuna kuna na temelju kriterija za kvotu C.

"Nesporno je da bi isplatom od 23,2 milijuna kuna (što se ne spori) i isplatom od 19,2 milijuna kuna (što se spori) vjerovnik bio namiren i preko iznosa od 40 posto ukupnog starog duga koji iznosi 74,4 milijuna kuna. To niti sam dužnik ne spori. Nesporne isplate od 5,9 milijuna kuna i 23,2 milijuna kuna čine 39 posto starog duga, a sa spornih 19,2 milijuna kuna postotak iznosi 66 posto od ukupnog starog duga", obrazlaže Trgovački sud.

Smatra i da je za donošenje odluke o isplati 19,2 milijuna kuna Gradu Zagrebu odnosno ZET-u potrebno uzeti u obzir i činjenicu da je među dobavljačima nesporno da se namiruju do 40 posto iznosa "starog duga" ali to iz kvote B, ali i da je za Grad predloženo namirenje iz kvote B ali i kvote C, čime implicite proizlazi dopuštenost većeg iznosa od 40 posto jer se kvota C odnosi upravo na suštinski individualizirani sistemski rizik. Uzimajući u obzir tu okolnost, da se za plaćanje spornog iznosa koriste sredstva iz kvote C a ne samo iz kvote B, zagrebački Trgovački sud smatra da nisu ispunjene pretpostavke za ukidanjem odluke privremenog vjerovničkog vijeća na kojoj je odobrena isplata 19,2 milijuna kuna.

"Kako je do sada već iznimno bilo nekoliko sličnih situacija ovoj, koje su zahtijevale povećanje postotka namirenja starog duga vjerovniku, zbog specifičnih okolnosti slučaja, radi čega je izvanredni povjerenik i zahvatio obje kvote, kvotu C i kvotu B, ovaj sud smatra da je zbog očuvanja radnih mjesta koja su dovedena u pitanje, a očuvanje kojih je bio jedan od razloga donošenja Zakona, te radi održanja financijske i socijalne stabilnosti, imovine, prihoda i profitabilnosti Tiska i time stabilnosti funkcioniranja javnog prijevoza koji u ovom slučaju pokriva Zagreb i Zagrebačku županiju što utječe na stabilnost gospodarstva, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja", ističe Trgovački sud u obrazloženju.

Odbijeni zahtjevi Francka oko Roto Dinamica

Trgovački sud u Zagrebu odbio je i zahtjev Francka koji je tražio određivanje privremene mjere radi osiguranja svoje novčane tražbine te kao nedopušten odbacio prijedlog te tvrtke da se privremeno vjerovničko vijeće odnosno njegovi članovi "do završetka postupka izvanredne uprave i namirenja predlagatelja osiguranja suzdrže" od davanja suglasnosti na nekoliko odluka.

Tako je Franck tražio da se privremeno vjerovničko vijeće suzdrži od davanja suglasnosti izvanrednom povjereniku za donošenja odluka odnosno poduzimanje radnji s ciljem raspolaganja i/ili otuđenja nekretnina, tražbina, žigova i druge imovine društva Roto Dinamic d.o.o., kao i povećanja temeljnog kapitala te tvrtke unosom tražbina i raspolaganja poslovnim udjelima Roto Dinamica.