Talibani zabranili internet u sjevernom Afganistanu

I.V./Hina

17.09.2025 u 22:33

Talibanska vlada zabranila je internet u dijelu sjevernog Afganistana kako bi "spriječila nemoralne aktivnosti", priopćile su talibanske vlasti

To je prva takva zabrana interneta otkako su talibani preuzeli Afganistan 2021. Talibani su zabranili djevojkama da pohađaju srednju školu i ženama da rade u mnogim sektorima.

Zabrana se odnosi na pet pokrajina - Kunduz, Badahšan, Baghlan, Takhar i Balkh - na sjeveru zemlje, koje obuhvaćaju naseljena središta regija.

Odnosi se na sve internetske konekcije putem optičkih kablova, rekli su dužnosnici. Internetski pristup na mobitelima bit će dostupan, rekli su.

Sve konekcije su isključene, priopćile su te pokrajine.

"Ta mjera poduzeta je kako bi se spriječilo nemoralne aktivnosti", navodi se u priopćenju, dodajući da će se osigurati alternativu za esencijalne potrebe.

Bivši američki veleposlanik u Afganistanu Zalmay Khalilzad rekao je da je zabrana apsurdna.

"Ako je pravi razlog za zabrinutost pornografija, kao u mnogim islamskim zemljama, može je se lako blokirati filterima. Mnoge zemlje u islamskom svijetu čine upravo to", rekao je.

