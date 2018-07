Mamićeva nećakinja i bivši glasnogovornik RTL-a pod istragom zbog utaje poreza u HDZ-ovoj kampanji

U USKOK-ovoj istrazi oko pranja 57 milijuna kuna izvučenih iz niza poznatih tvrtki, a u kojoj je među ostalim bilo inkriminirano i izvlačenje 697.000 kuna iz tvrtke koja je obavljala internetsku promociju HDZ-a na parlamentarnim izborima 2015. godine, nedavno je došlo do značajnoga zaokreta

Budući da je USKOK sumnjao da se radi o fiktivnim uslugama, osumnjičili su Artenjaka da je iz svoje tvrtke pokušao preko Josimovića “isisati” navedenih 697.000 kuna koje mu je neposredno prije, za usluge promocije na društvenim mrežama, uplatio HDZ.

Još tijekom predistražnih radnji USKOK je kao svjedoke protiv Artenjaka saslušao i Sandu Mamić, i Zadru, i Gržetića, istražujući kako je došlo do angažmana Josimovićeva Bossman tima, a budući da su svi oni također bili angažirani kao podizvođači Naprednih modela u kampanjama HDZ-a. Tada su se njihovi iskazi jako razlikovali. Naime, Gržetić i Sanda Mamić tvrdili su kako nikad nisu čuli za Bossman tim. Međutim Zadro je ispričao je nešto potpuno suprotno.

'Tvrtku Bossman tim smo angažirali kao ispomoć na radu u HDZ-ovoj kampanji za parlamentarne izbore 2015. Naš tim, pritom mislim na Sandu Mamić, Artenjaka, Gržetića i mene, bio je iznenađen količinom posla koji smo morali odraditi tijekom te kampanje u digitalnim medijima...

Ja sam se zbog toga obratio svojem prijatelju Matku Pecotiću, vlasniku agencije za digitalnu komunikaciju Usporedi.hr, kojem sam prvo ponudio da se on angažira na toj ispomoći. Zbog obima posla on je to odbio te mi je preporučio tvrtku Bossman tim.

Rekao mi je da je direktor Svetislav Josimović i dao mi njegov broj. HDZ kao stranka nije znala da Josimovićev Bossman tim odrađuje poslove u kampanji', istaknuo je Zadro.

Međutim, njegovu priču srušio je sam Josimović koji je, ukratko, priznao USKOK-u da on samo pere novac i da nikakav stvarni posao nije odradio.

Glavni dokaz su pak činili e-mailovi koje je USKOK-u predao Artenjak i iz kojih je vidljivo da Sanda Mamić, Gržetić i Zadro traže da im novac koji je za njih dobio iz HDZ-a za njihove usluge u kampanji proslijedi na Josimovićev Bossman tim.