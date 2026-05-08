Što ako istodobno padnu struja, mreže i promet? Stručnjaci upozorili na slabosti sustava

Upravo o tome raspravljalo se na konferenciji ‘Sustavna otpornost za Europu: Osiguranje kritične infrastrukture u razdoblju neizvjesnosti’, koju su u Zagrebu organizirali KPMG u Hrvatskoj i Microsoft.

Sudionici su upozorili da su infrastrukturni sustavi danas snažno povezani, dok se njima u praksi i dalje često upravlja odvojeno. To znači da poremećaj u jednom sektoru vrlo brzo može izazvati lančane posljedice u drugima. Primjerice, prekid u opskrbi energijom može dovesti do problema u komunikacijskim mrežama, prometu, opskrbi vodom i drugim ključnim sustavima.

Na konferenciji je istaknuto da se rizici danas bolje prepoznaju nego ranije, no da i dalje postoje ozbiljni operativni izazovi. Podaci su često raspršeni među institucijama, razmjena informacija je ograničena, a odluke se u kriznim situacijama donose bez cjelovite slike stanja. Takav pristup može usporiti reakciju sustava i povećati posljedice kriza za građane i gospodarstvo.

Središnja tema bila je razlika između strateškog prepoznavanja rizika i stvarne sposobnosti sustava da na njih odgovori. Naglašeno je da brojni dionici raspolažu vrijednim podacima, ali da oni bez zajedničkih alata, koordinacije i razumijevanja međuzavisnosti među sektorima rijetko dovode do brzih i provedivih mjera.

‘Danas više nije dovoljno identificirati rizike, potrebno ih je kontinuirano pratiti, razumjeti njihove međusobne utjecaje i donositi odluke na temelju podataka u stvarnom vremenu. To zahtijeva i tehnologiju i snažniju suradnju među institucijama i sektorima’, istaknuo je Daniel Lenardić, partner u KPMG-u u Hrvatskoj.

Sudionici konferencije ocijenili su da tehnološka rješenja danas omogućuju znatno bolji pristup upravljanju rizicima. Kao primjeri navedeni su objedinjavanje geoprostornih, klimatskih, operativnih i sigurnosnih podataka, simulacije kriznih scenarija, procjene mogućih posljedica te digitalne platforme koje svim uključenim dionicima daju zajednički uvid u stanje sustava.

Takav pristup, istaknuto je, omogućuje prijelaz s reaktivnog na proaktivan model upravljanja krizama. Umjesto da se sustavi aktiviraju tek nakon poremećaja, cilj je kontinuirano pratiti rizike, predviđati moguće učinke i unaprijed jačati otpornost infrastrukture.

Poseban naglasak stavljen je i na kibernetičku sigurnost. U Microsoftu upozoravaju da kibernetičke prijetnje danas više nisu samo tehnološki problem, nego izravno utječu na gospodarstvo, sigurnost građana i stabilnost ključnih usluga.

‘Kibernetičke prijetnje danas izravno utječu na gospodarstvo i sigurnost građana. Umjetna inteligencija podiže sigurnost na novu razinu, od napredne detekcije prijetnji do proaktivne obrane. U takvom okruženju organizacije koje kontinuirano ulažu u sigurnost ne upravljaju samo rizicima, već grade povjerenje i otpornost u digitalnom gospodarstvu’, rekao je Tomislav Vračić, regionalni direktor za tehnologiju za višedržavni klaster Južne Europe u Microsoftu.

Dodao je da Microsoft svakodnevno analizira više od 100 bilijuna sigurnosnih signala te kroz Europski sigurnosni program, dostupan vladama bez naknade, dijeli uvide i jača otpornost Europe. Istaknuo je i doprinos kompanije razvoju i edukaciji hrvatskih stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti.

Zaključak konferencije bio je da se kritična infrastruktura više ne može promatrati kroz pojedinačne sektore. U razdoblju sve složenijih prijetnji, otpornost sustava ovisi o kvaliteti podataka, brzini njihove razmjene, zajedničkim alatima i suradnji javnog i privatnog sektora.