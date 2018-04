Puljić: Istanbulska konvencija ženama neće vratiti dostojanstvo, negom Bogom dana uloga

Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić pozvao je u nedjelju na uskrsnoj misi na veće vrednovanje uloge žena u društvu kazavši kako im neće veća prava donijeti konvencije, nego uloga koju im je Bog dodijelio

„Uz dužno poštovanje konvencija, one neće ženama vratiti dostojanstvo, nego Bogom dana uloga. Želimo i danas vratiti to dostojanstvo žena. One su blagovijesnice Uskrslog Krista“, rekao je u propovijedi nadbiskup Puljić na misi u sarajevskoj prvostolnici, katedrali Srca Isusova.