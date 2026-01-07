Prijatelji životinja upozoravaju usred niskih temperatura: 'I ako prežive, iznimno pate'

Udruga Prijatelji životinja u srijedu je uputila apel građanima da zbog snijega i hladnoće hitno sklone pse i mačke u zatvoreno, upozoravajući kako znatno veći rizik od ozeblina, smrzotina i teške hipotermije imaju psi na lancu.
Dok Državni hidrometeorološki zavod najavljuje ekstremne zimske uvjete i ledeni val s temperaturama noćas i sutra do –16 °C, Prijatelji životinja u priopćenju upozoravaju da će tisuće pasa diljem Hrvatske ostati vezane lancem na otvorenom, često bez kućica i bez mogućnosti sklanjanja od vjetra, snijega i ekstremne hladnoće.
"Apeliramo na sve građane da hitno puste pse i mačke u kuće, garaže ili bilo koji zatvoren i zaštićen prostor. Svaki sat proveden vani na izrazito niskim temperaturama povećava rizik od ozeblina, smrzotina i teške hipotermije, kada tijelo gubi sposobnost održavanja osnovnih funkcija, a ishod može biti oštećenje srca i dišnog sustava te smrt", upozorava Snježana Klopotan Kačavenda iz Prijatelja životinja. Kaže da držanje pasa i mačaka vani dok temperatura pada duboko ispod ništice "znači da skrbnici svjesno zanemaruju životinje i izlažu ih mukama".
„Hladnoća nije iznenađenje pa je svaka smrzotina, hipotermija i smrt životinje u ovakvim uvjetima posljedica ljudske odluke. Nitko se ne može pravdati da nije upozoren i da su životinje tobože naviknute i otporne na toliko niske temperature. Čak i ako prežive, iznimno pate", upozorava udruga.
Psi na lancu u posebnom riziku
Poziva građane da ako netko vidi psa vezanog lancem ili životinju bez zaklona, upozore skrbnika i obavijestite nadležne službe jer "životinji to može biti razlika između života i smrti". Prijatelji životinja ističu da znatno veći rizik imaju psi na lancu jer se ne mogu slobodno kretati, potražiti zaklon ni barem trčanjem pokušati zagrijati tijelo.
"Takvo okrutno držanje pasa pretvara hladnu noć u mučenje bez izlaza, što je realnost za velik broj pasa u Hrvatskoj", kaže Klopotan Kačavenda.
Prijatelji životinja lobiraju da se zakonskim izmjenama nedvosmisleno zabrani držanje pasa na lancu kako bi se konačno onemogućila praksa koja je suprotna etičkim standardima 21. stoljeća i osnovnoj dobrobiti životinja.