Prijatelji životinja upozoravaju usred niskih temperatura: 'I ako prežive, iznimno pate'

Dok Državni hidrometeorološki zavod najavljuje ekstremne zimske uvjete i ledeni val s temperaturama noćas i sutra do –16 °C, Prijatelji životinja u priopćenju upozoravaju da će tisuće pasa diljem Hrvatske ostati vezane lancem na otvorenom, često bez kućica i bez mogućnosti sklanjanja od vjetra, snijega i ekstremne hladnoće.

"Apeliramo na sve građane da hitno puste pse i mačke u kuće, garaže ili bilo koji zatvoren i zaštićen prostor. Svaki sat proveden vani na izrazito niskim temperaturama povećava rizik od ozeblina, smrzotina i teške hipotermije, kada tijelo gubi sposobnost održavanja osnovnih funkcija, a ishod može biti oštećenje srca i dišnog sustava te smrt", upozorava Snježana Klopotan Kačavenda iz Prijatelja životinja. Kaže da držanje pasa i mačaka vani dok temperatura pada duboko ispod ništice "znači da skrbnici svjesno zanemaruju životinje i izlažu ih mukama".

„Hladnoća nije iznenađenje pa je svaka smrzotina, hipotermija i smrt životinje u ovakvim uvjetima posljedica ljudske odluke. Nitko se ne može pravdati da nije upozoren i da su životinje tobože naviknute i otporne na toliko niske temperature. Čak i ako prežive, iznimno pate", upozorava udruga.