Počeo je najveći trgovinski rat u povijesti, a u njemu će nastradati i Hrvatska

Uvođenjem carina na niz proizvoda pod izgovorom borbe za američku nacionalnu ekonomiju, Donald Trump je pokrenuo carinski rat s nesagledivim posljedicama. Neke od njih, poput carina na automobilske proizvode iz Europe, pogodit će i Hrvatsku, odnosno naše proizvođače automobilskih dijelova, upozorava ravnateljica Ekonomskog instituta Maruška Vizek u komentaru za tportal

Ono što međutim razdvaja najnoviji trgovinski rat od svih prethodnih jest činjenica da su se prethodni ratovi uglavnom temeljili na uvođenju carina na svega jedan proizvod po kojem bi na kraju rat i dobio ime. Ovog puta američki predsjednik je uvođenjem carina na solarne panele, mašine za pranje rublja, čelik i aluminij otvorio rat na više frontova, prema većem broju zemalja odjednom, onemogućivši to da se najnovijem ratu nadjene pamtljivo ime samo po jednom proizvodu na koji su povećane carine. On će stoga u povijesti vjerojatno biti zapamćen kao Trumpov trgovinski rat .

U istu se kategoriju tako mogu svrstati Opijumski ratovi između Kine i zapadnih sila koji su se odvijali u 19. stoljeću, američki Carinski zakon Smoot-Hawley i posljedični trgovinski rat Sjedinjenih Američkih Država te njezinih trgovinskih partnera u tridesetim godinama prošlog stoljeća, kao i takozvani pileći, tjesteninski i banana ratovi, u kojima su se od šezdesetih do devedesetih godina prošlog stoljeća na suprotstavljenim stranama našle s jedne strane europske zemlje te s druge strane Sjedinjene Američke Države.

U međuvremenu se popis kineskih proizvoda na koje se u SAD-u plaća viša carina povećao do te mjere da je kinesko ministarstvo trgovine proglasilo tekuću situaciju 'najvećim trgovinskim ratom u povijesti'. Naime 6. srpnja najavljeno je da će SAD uvesti carinu od 25 posto na 818 kineskih proizvoda vrijednih 34 milijarde dolara, s daljnjim planom da se carine povećaju na ukupno 450 milijardi dolara vrijedan uvoz kineskih proizvoda. Cilj ovih mjera je poskupiti cijenu uvoznih (u ovom slučaju kineskih) proizvoda na američkom tržištu kako bi američki potrošači počeli kupovali ili proizvode američkih proizvođača (ako postoje) ili kako bi se natjeralo strane proizvođače da svoje pogone presele u SAD da bi na takav način izbjegli plaćanje carina. Ultimativni cilj trgovinske politike američkog predsjednika je smanjiti dugotrajni američki trgovinski deficit koji je u 2017. iznosio 566 milijardi dolara – iznos deset puta veći od ukupnog BDP-a koji tijekom jedne godine ostvari Hrvatska.

WTO danas broji 164 zemlje članice, a u misiji mu je trajno smanjivanje carinskih stopa, uklanjanje necarinskih barijera u međunarodnoj trgovini i inzistiranje na pregovorima kako bi se riješili svi eventualni trgovinski sporovi. No s obzirom na to da bi ekstenzivno uvođenje carina u režiji SAD-a i protucarina američkih trgovinskih partnera uskoro, prema procjenama uglednog Financial Timesa, moglo obuhvatiti šest posto ukupne svjetske trgovine, doista se postavlja pitanje ima li WTO-ov multilateralni sustav smanjenja carina i ukidanja necarinskih barijera više ikakvog smisla.

Tko će sve to platiti? Potrošači!

Može li uvođenje carina uopće povećati nacionalno blagostanje? Odgovor na to pitanje gotovo je jednoznačno 'ne može', što je uostalom bio razlog za iniciranje Općeg sporazuma o carinama i trgovini i osnivanje WTO-a. Primjerice, uvođenje carine na aluminij povećava cijenu aluminija u zemlji koja je uvodi. Od povećanja cijena imaju koristi domaći proizvođači aluminija i država koja prikuplja prihode od carina. No trošak uvođenja carina, bilo da je riječ o aluminiju, bilo kojem drugom carinjenom proizvodu, uvijek plaćanju potrošači koji su prisiljeni isti proizvod (domaći ili uvozni) kupovati po većim cijenama u odnosu na razdoblje prije uvođenja carina.

Negativne posljedice uvođenja carine imaju i proizvođači koji koriste aluminij u proizvodnji nekog drugog proizvoda. Coca-Cola i Whirpool tako su u SAD-u već povećali cijene svih proizvoda jer su im se zbog većih cijena aluminija uslijed uvođenja carina povećali troškovi proizvodnje. Ekonomska analiza sugerira nam da kada zbrojimo sve troškove i koristi od uvođenja carina, troškovi su veći od koristi, a snose ih uvijek na kraju dana samo i isključivo potrošači.