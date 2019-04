Panel „Pitaj Vladu“ i predavanje Zlatka Dalića privukli najveću pozornost sudionika konferencije u Vodicama

Središnji događaj drugog dana 23. Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu u Vodicama bio je panel “Pitaj Vladu”

Središnji događaj drugog dana 23. Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu u Vodicama bio je panel “Pitaj Vladu”, na kojem su sudjelovali potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić, ministar uprave Lovro Kuščević, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar državne imovine Goran Marić, glavni državni inspektor Andrija Mikulić i ravnatelj HZZ-a Ante Lončar. Odgovarajući na pitanja iz svojih resora, ali i na pitanja publike, svi panelisti dotakli su se tema koja se tiču mikro, malih i srednjih poduzetnika.

„Krajem prošle godine najavili smo da ćemo u 2019. godini nastaviti s digitalizacijom javne uprave. Već danas je moguće na web stranici Ministarstva pravosuđa registrirati i otvoriti trgovačko društvo. No, to je tek jedan od šest segmenata na kojima aktivno radimo kako bismo ih uklopiti u jedinstveni proces i do rujna pokrenuli aplikaciju ”Start” koja će omogućiti pokretanje poslovanja u samo nekoliko dana iz udobnosti dnevnog boravka, a time ujedno i zaobići silnu birokraciju za koju se često govori da je kočnica rasta investicija“, odgovorio je ministar Horvat na pitanje poduzetnika i investitora Saše Cvetojevića, koji je bio moderator panela.

Jedno od pitanja koje je izazvalo velik interes bilo je vezano uz učinkovitost Vladinih projekata na koje se osvrnuo ministar Kuščević. „Sustav ocjenjivanja nije učinkovit, takav je da svaki zaposlenik za godinu dana dobije povećanje na plaću od 0,5 i to treba revidirati. Kolega Pavić radi na nacrtu Zakona o plaćama u javnim službama, a temeljem toga Ministarstvo je pripremilo dokument s kojim ćemo unaprijediti kompletan sustav ocjenjivanja i nagrađivanja, koji će biti transparentniji“, objasnio je Kuščević, te istaknuo da je Ministarstvo uprave osiguralo 20 milijuna kuna pomoću kojih su angažirali institute i sveučilišta iz Hrvatske i Europe kako bi napravili studiju funkcionalnosti javne uprave.

U planu je reforma procedure ishođenja građevinskih dozvola

Ministrica Žalac govorila je o učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima, kao jednoj od aktualnih mjera koja ima za cilj pojačati kapacitete županija i lokalnih samouprava. Da su u energetici velike investicije moguće i potrebne naglasio je ministar Ćorić, napominjući kako je izmjenama nekoliko zakona to i omogućeno. „Što se ulaganja tiče, Hrvatska je energetskom strategijom, koja je u završnoj fazi, jasno dala do znanja da smo otvoreni za ulaganja u zelene energije“, istaknuo je Ćorić.

Država ima udjele u otprilike 400 tvrtki, izjavio je ministar Marić, dodajući kako su u prošloj godini prodana tri hotelska društva na čemu je zarađeno 600 milijuna kuna, a što je također donijelo i investicije od milijardu i pol kuna. Potpredsjednik Vlade Štromar odgovorio je na pitanje o kompliciranom procesu ishođenja građevinskih dozvola, kazavši da je u planu reforma smanjenja cijena i pojednostavljenja procedure.

Glavni državni inspektor Mikulić, poduzetnicima je poručio kako mu je drago što je došlo do reformske mjere integriranja inspekcija u sustav državnog inspektorata, dok je na pitanje nedostatka kvalificirane radne snage ravnatelj HZZ-a Lončar istaknuo kako u posljednje tri godine nezaposlenost kontinuirano opada. „HZZ je u provedbi politika Vlade RH sudjelovao u provedbi projekata zapošljavanje, a u ovoj godini osigurali smo milijardu i pol kuna za mjere aktivnog zapošljavanja. Cilj nam je aktivacija domaće radne snage, a sudjelujemo u važna tri programa. Jedan od njih je Zaželi, a radi se o zapošljavanju žena u težem položaju“, naglasio je Lončar.

Jedino zajedništvom i pozitivom možemo ostvariti svoj san u Hrvatskoj

Posebnu pozornost privuklo je inspirativno predavanje izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji je kroz veliki uspjeh naših Vatrenih na nedavno održanom Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji govorio o važnosti sporta kao hrvatskog izvoznog proizvoda. „Ja sam svoj san doista ostvario u Hrvatskoj. Nismo mi napravili ništa revolucionarno, samo smo pojednostavili stvari i mislim da je to recept za još veći iskorak naše zemlje“, naglasio je izbornik Dalić, dodajući kako je bilo najvažnije stvoriti tim koji zajedno diše za isti cilj. „Mnogo važnije od srebra, mi smo uspjeli postići to da je i u percepciji naših ljudi Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva bila najljepša zemlja za život, a takva bi trebala biti i u svim ostalim danima tijekom godine. Do našeg najvećeg rezultata u povijesti došli smo upravo na taj način, pozitivom i vjerom u uspjeh“, rekao je Dalić i zaključio kako se od stare slave ne živi, jer dolaze neke nove utakmice. „Jedino kroz zajedništvo i pozitivnu klimu možemo živjeti svoj san u Hrvatskoj“, rekao je za kraj izbornik Dalić.