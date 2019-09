Grbin: Neka Šuica dokaže porijeklo imovine i sve će biti riješeno

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin odbacio je u petak optužbe premijera Andreja Plenkovića da je nevladina udruga GONG produžena ruka SDP-a s kojom orkestrirano napadaju kandidatkinju za povjerenicu Europske komisije Dubravku Šuicu zbog njezine imovine, poručivši da Šuica treba dokazati porijeklo imovine

Kada je Šuica postala kandidatkinja za povjerenicu, kaže Grbin, smatrao je potrebnim dati joj mogućnost da odgovori na to pitanje.

'Njen odgovor je, najblaže rečeno, smiješan jer je zanimljivo da je njenoj obitelji krenulo upravo kada je postala gradonačelnica Dubrovnika. Dokažite porijeklo imovine i sve će biti čisto i nemojte za pitanje koje je u modernoj i demokratskoj državi apsolutno normalno kriviti one koji su ga postavili nego odgovorite', poručio je.

Na pitanje je li, kada je postavljao pitanja o Šuičinoj imovini, na bilo koji način surađivao s GONG-om, Grbin je odgovorio kako je surađivao s hrvatskim medijima.

'Hrvatski mediji o tome su pisali godinama i vrlo jednostavno - sjeo sam za računalo, 'proguglao' i nakon dvadesetak minuta imao sve informacije koje su mi bile potrebne za postaviti to pitanje', pojasnio je.

Čiji su trbuhozborci u HVIDR-i

To su učinili i oni iz udruge koja već godinama promatra kako funkcionira vlast u Hrvatskoj i kada uoče nešto pogrešno reagiraju, dodao je Grbin.

'Reagirali su i kada je SDP bio na vlasti i kada sam ja bio predsjednik Odbora za Ustav i vodio postupak izrade Zakona o referendumu. Reagirali su, nismo se uvijek slagali, ulazili smo u konflikte, ali nikada mi nije palo na pamet prozvati GONG ili bilo koga drugoga da je trbuhozborac HDZ-a', kazao je Grbin.

Zanimljivo je, kaže, da je Plenković reagirao na GONG, ali ne i na neke druge nevladine organizacije. Nisam čuo da je na sličan način reagirao na HVIDR-u koja već danima napada jednog saborskog zastupnika i pripadnike srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Plenkoviću nikada nije palo na pamet pitati čiji su oni trbuhozborci, naglasio je Grbin.

Posao GONG-a je reagirati kada vide da se nešto događa, nisu uvijek u pravu, ali moraju to činiti jer ako nemamo one koji će paziti kako se vlast ponaša završit ćemo u nečemu što ne želimo, a to je diktatura, autokracija i korumpirana država, ustvrdio je.

Sa Šuičinim imovinskim karticama imamo potpuno isti problem kao s karticama Đure Sesse kada je biran za predsjednika Vrhovnog suda i kada je pribavljeno tek pola njegovih imovinskih kartica, a HDZ nije htio da se pribave i ostale, kaže Grbin.