Prilika za male i srednje poduzetnike: Koji su vam poticaji dostupni

Servisno mjesto za male i srednje poduzetnike i one koji to žele ili će tek postati.

Poticaji za zapošljavanje mogu narasti i do 275.000 kuna, no oni podrazumijevaju udruživanje više nezaposlenih osoba u poduzetnički pothvat. Za otvaranje obrta ili slobodne profesije za dvije osobe može se povući do 110.000 kuna, za osnivanje trgovačkog društva s četiri osobe može se povući do 222.000 kuna, dok se za osnivanje zadruge s pet uključenih osoba može povući i do 275.000 kuna, koliko iznosi maksimalni poticaj.

Obrtna sredstva iznose najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita, a u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000 kn. Najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

HBOR može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a. Fiksna kamatna stopa iznosi 1,5% godišnje. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

Leasing za malo i srednje poduzetništvo

Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. To uključuje obrtnike, slobodna zanimanja, OPG-e, srednje kapitalizirana trgovačka društva s 250 do 3000 zaposlenih, čija ukupna vrijednost investicije ne prelazi kunsku protuvrijednost 25 milijuna eura.

Putem leasinga mogu se nabaviti oprema, strojevi, gospodarska vozila, osobna vozila koja se koriste u komercijalne svrhe i plovila.

Iznos financiranja, vlastito učešće i rokove otplate definira leasing društvo pri čemu rok otplate ne može biti kraći od dvije godine. Kamatnu stopu utvrđuje leasing društvo. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

ESIF mikrokrediti

Kroz nove financijske proizvode Mikro zajmovi i Mali zajmovi koje izravno provodi HAMAG-BICRO, mikro i malim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000 eura.

Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Dobivenim sredstvima mogu se otvarati obrti i osnivati trgovačka društava, modernizirati i proširivati postojeće poslovanje, provoditi mjere samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Ove programe mogu koristiti i osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti subjekt, ali ga moraju registrirati ukoliko žele podići odobreni novac.

Mikro zajmovi u iznosu od 1000 do 25.000 eura namijenjeni su za osnovna i trajna obrtna sredstva, maksimalno do 30% iznosa zajma, uz kamatnu stopu od 0,5% do 1,5%. Rok otplate iznosi između jedne i pet godina, uključujući poček do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od dvije godine. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

Mali zajmovi u iznosu od 25.000,01 euro do 50.000 eura namjenjeni su za nabavu osnovnih i obrtnih sredstva, maksimalno do 30% iznosa zajma, uz kamatnu stopu od 0,5% do 1,5%. Rok otplate iznosi između jedne i 10 godina, uključujući poček do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od dvije godine. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

Mikro zajmovi za obrtna sredstva u iznosu 1000 do 25.000 eura namijenjeni su za nabavu trajnih obrtnih sredstva do 100% iznosa zajma. Kamatna stopa iznosi između 1,5% i 3,5%. Rok otplate iznosi između jedne i tri godine, uključujući poček do šest mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od dvije godine. Dodatne informacije o programu pogledajte ovdje.

Potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno. Mogu ih koristiti osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih i osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih. Cjeloviti popis potražite ovdje.

Mjere traju 12 mjeseci, a njima se sufinanciraju troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom. Pod kojim sve uvjetima posolodaci mogu zatražiti potpore, pročitajte ovdje.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

U kolovozu prošle godine otvoren je natječaj koji traje do 29. lipnja 2020. Njegov je cilj povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prijaviti se mogu mikro, mala ili srednja poduzeća. Partnerske organizacije i partnerstva bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, a najviši 1,000.000 kuna. Maksimalan intenzitet potpore iznosi 85% za mikro i malo poduzeće, odnosno 65% za srednje poduzeće. Sredstva su namijenjena nastupima na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan Hrvatske s najmanje 10% posto stranih izlagača ili pet inozemnih poslovnih posjetitelja. Pokrivaju se i troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu i troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.

Prilikom izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan Hrvatske prihvatljivi su izdaci do 15.000 kuna. Izdaci za savjetodavne usluge prilikom istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište pokrivaju se do 38.000 kuna. Projektni prijedlog podnosi ovlaštena osoba u sustavu eFondovi, a više informacija pronađite ovdje.

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovim projektom želi ojačati kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Za ovaj projekt osigurano je ukupno, između 10.000 i 75.000 kuna po projektu, a dokumentacija se dostavlja do 29. lipnja 2020.

Financiraju se inovacije koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća ili na tržištu: testiranje proizvoda, usluge ili procesa, ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, demonstracijske aktivnosti, stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa. Više informacija saznatje ovdje.

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Do kraja godine otvoren je natječaj za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, otvoren 5. svibnja 2016. Potpora je namijenjena mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima, a prihvatljivi partneri su poduzetnici ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima pridonose u provedbi projekata.

Prihvatljive aktivnosti uključuju temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti. Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.

Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje 100% prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje; 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje; 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj i 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Projekt traje najviše do 48 mjeseci od početka provedbe, najkasnije do 30. lipnja 2023. Upute za prijavitelje i sva prateća dokumentacija objavljeni su na stranicama Ministarstva gospodarstva.