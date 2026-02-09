Klimatski signali s Pacifika upućuju na moguće novo razdoblje ekstremnih vremenskih nepogoda i temperatura

Američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) te australski Meteorološki ured navode da pojedini klimatski modeli upućuju na razvoj El Niña, ali ističu i da su takve prognoze još uvijek neizvjesne. Stručnjaci upozoravaju da je prerano donositi zaključke, no raspored temperatura površine mora u Pacifiku pokazuje signale koji bi mogli voditi prema formiranju tog fenomena ove godine, prenosi Guardian.

El Niño je dio prirodnog klimatskog ciklusa povezan s ekstremnim vremenskim pojavama diljem svijeta te nastaje kada se toplije od uobičajenih vode pomaknu prema istočnom dijelu ekvatorijalnog Pacifika, uz obalu američkog kontinenta. Takve promjene obično povećavaju globalne temperature, a u pojedinim regijama donose suše, toplinske valove ili obilne oborine.

Australski meteorolozi navode da pojedini modeli sugeriraju mogućnost razvoja El Niña od lipnja, ali upozoravaju da je riječ o prognozi s vrlo dugim vremenskim odmakom, što smanjuje pouzdanost procjena. Sličnu procjenu iznijela je i agencija NOAA, ističući da šanse za razvoj fenomena samo rastu.

Klimatski znanstvenik Andrew Watkins sa Sveučilišta Monash navodi da se u zapadnom tropskom Pacifiku trenutačno nalazi velika količina tople vode. Ako pasati oslabe, ta bi se voda mogla premjestiti prema istoku i dodatno zagrijati područje uz obalu Južne Amerike, što je tipičan početak El Niña. No naglašava da su zasad prisutni tek rani znakovi razvoja u tom smjeru.

Stručnjakinja za Južnu oscilaciju (ENSO) Andrea Taschetto sa Sveučilišta New South Wales ističe da trenutačna La Niña, suprotni klimatski obrazac u kojem se toplije vode zadržavaju bliže Australiji, postupno slabi. Prema sadašnjim procjenama, vjerojatnost razvoja El Niña ili neutralnog ENSO-a između lipnja i kolovoza gotovo je jednaka.

Posljednje tri godine već su zabilježene kao tri najtoplije otkad postoje mjerenja globalne temperature. Znanstvenik Zeke Hausfather iz istraživačke skupine Berkeley Earth procjenjuje da je El Niño, koji je započeo sredinom 2023. i trajao do proljeća iduće godine, povećao globalne temperature za oko 0,12 Celzijevih stupnjeva tijekom 2024. godine.

Ako se novi El Niño razvije kasnije ove godine, njegov vrhunac mogao bi nastupiti između studenoga i siječnja, a najveći utjecaj na globalne temperature osjetio bi se 2027. Prema Hausfatheru, u slučaju umjerenog ili snažnog El Niña, vrlo je vjerojatno da bi ta godina mogla postati najtoplija otkad se vode mjerenja.

Watkins upozorava da je dugoročno zagrijavanje planeta, potaknuto prvenstveno izgaranjem fosilnih goriva, već toliko snažno da sve više nadjačava prirodne klimatske oscilacije. Zbog toga, dodaje, čak ni snažan El Niño možda više neće biti nužan da bi globalne temperature dosezale nove rekorde.