Nekadašnja Playboyeva zečica koju su uspoređivali s Kolindom Grabar - Kitarović upravo slavi 40. rođendan

Starleta, bivša Playbojeva zečica i supruga Ice T-ja Coco Austin ovog vikenda puni 40 godina.

Nicole 'Coco' Austin posjetila je sredinom prošle godine Hrvatsku u sklopu turneje grupe Body Count, u kojoj pjeva njen suprug, a osvrnula se svojevremeno i na usporedbe s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar - Kitarović: 'Sjećate se kako su me ljudi stalno mijenjali s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar - Kitarović? Novinari me uvijek pitaju što mislim o tome. Moram priznati da mi jako nalikuje. Nemam ništa protiv da me uspoređuju s predsjednicom', napisala je tada Coco na svom Twitter profilu.