Goran Bogdan: 'Ma boli me k.... za Hrvatsku i za to što serija tamo nije emitirana'

Jedan od naših najpoznatijih glumaca omiljen je na području cijele bivše Jugoslavije. U Srbiji je zapažen zbog dvije vrlo popularne televizijske serije: 'Jutro će promeniti sve' i 'Senke nad Balkanom', u kojoj ima ulogu Mustafe Golubića. Goran Bogdan je povodom premijere druge sezone te serije govorio za srpske medije, ali i jasno dao do znanja što misli o tome da hrvatska publika službeno još nije imala prilike vidjeti 'Senke nad Balkanom'

'Ma boli me k.... za Hrvatsku i za to što serija tamo nije emitirana. Slobodno to napišite', rekao je Goran Bogdan za Alo!, odgovarajući na pitanje novinara što misli o tome da hvaljena srpska serija nije prikazana u Hrvatskoj.

Zatim je glumac nastavio pomirljivim tonom te je govorio o tome što to glumci s Balkana mogu ponuditi američkom tržištu, za koje on puno snima.

'Malo toga fali američkom tržištu, možemo im samo ponuditi naše probleme. Nije stvar novca, nego toga kako oni rade sve to. Za razliku od njih, mi jednostavno ne vidimo naše potencijale, niti ih otkrivamo, tako da nije problem u Americi. Sve je do pojedinca, a kad bi se svako bavio svojim poslom, bilo bi puno bolje. Neka svatko čisti svoje dvorište i bavi se sobom. Kad bismo tako funkcionirali, odmah bi nam bilo bolje', ističe Goran Bogdan.