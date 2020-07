Elsa Pataky napokon otkrila svoje male tajne i podijelila s obožavateljima dobitnu kombinaciju kojom ostaje u top formi

Glumica i supruga popularnog Thora, Chrisa Hemswortha, itekako pazi kako bi ostala u top formi. Osim redovitih i napornih treninga, u njezinom su slučaju ključni i hladan tuš, kao i vitaminski smoothieji, a to je samo dio onoga čega se pridržava kako bi izgledala ovako senzacionalno

Kada je riječ o zdravlju i vježbanju, španjolska glumica Elsa Pataky zna ama baš sve što bi vas moglo zanimati, a svoj način života odavno je prenijela i na supruga, glumca Chrisa Hemswortha , kao i njihovo troje djece. Ona je glasna zagovornica zdrave prehrane, kao i redovitog vježbanja, a to se u konačnici itekako vidi na fotografijama koje usnime paparazzi na plaži i koje nisu prošle baš nikakav filter ili fotošop.

Sa svojom obitelji živi u Australiji i tamo je dobro poznata upravo po svom načinu života. 'Mislim da je važno, osobito kod vježbanja, izaći iz svoje zone komforta. Kada se ne krećete i ne radite apsolutno ništa, teško je pokrenuti se, no jednom kada krenete vidjet ćete koliko se dobro osjećate nakon vježbanja i da će se nešto u vama pokrenuti. Naše misli i uvjerenja ono je što nas pokreće, no isto nas i zadržava da krenemo naprijed. Ne bi vjerovali, ali ponekad moram i samu sebe natjerati da izađem iz zone komforta i natjeram se na vježbanje, jer znam da ću se na kraju dobro osjećati', rekla je atraktivna Španjolka .

Kada je riječ o vježbanju, Elsa kaže kako najviše voli jutarnje treninge i to nakon što odvede djecu u školu. Kako je rekla, nikada to nije isključivo trening u teretani. Ponekad šeće, surfa, planinari... Da vam ne bi bilo dosadno tijekom vježbanja, dobro je, prema njezinom mišljenju imati partnera za trening koji će vas 'povući' u trenucima kada vam se doista ne da vježbati.

'Ono što je doista važno je da imaš dobru rutinu ujutro. Uvijek se budim prije djece, a idealno jutro za mene uključuje i tuširanje u ledenoj vodi. To je odlično i daje mi energiju. Znam da je teže zimi, no to je dobra stvar. Nakon toga nekoliko minuta jednostavno posvetim disanju i meditiranju i pripremam se za dan pred sobom, a ponekad pročitam i nekoliko stranica knjige. Izbjegavam imati mobitel blizu kreveta, jer onda ništa od ovoga ne uspijem obaviti.'