Edukacijska rehabilitatorica Maja Lang Morović, članica tima projekta „Živjeti zdravo“, za Tportal govori o važnosti organizacije vremena kod kuće, s posebnim naglaskom na obitelji s djecom. Na koji način očuvati zdravlje, koje su dobrobiti zajedničkih aktivnosti, kako u trenutnim okolnostima biti tjelesno aktivni te kako smanjiti vrijeme provedeno ispred ekrana, pročitajte u nastavku

3. Neizbježno je pitanje o problemu provođenja iznimno mnogo vremena ispred ekrana. Koji su zdravstveni rizici od dugotajnih sjedilačkih aktivnosti i kako ograničiti vrijeme ispred laptopa, mobitela, tableta, TV-a...?

U vrijeme boravka kod kuće nije se lako odvojiti od ekrana. Preko ekrana dobivamo informacije o situaciji u zemlji i svijetu, povezani smo s bližnjima, s radnim mjestom i školom. Baš zato je potrebno osvijestiti da provođenje previše vremena pred ekranima može negativno utjecati na zdravlje, odnosno povećati rizik od prekomjerne tjelesne mase i debljine, poremećaja kosti i zglobova, poremećaja spavanja, razdražljivosti, poteškoća u koncentraciji i slično. Pogotovo je ponekad izazovno osmisliti i odabrati aktivnosti kojima ćemo zabaviti svoju djecu pa se lako prikloniti odabiru aktivnostima koje uključuju vrijeme pred ekranima. Valja istaknuti kako, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, djeca u dobi do dvije godine ne bi uopće trebala provoditi vrijeme pred ekranima dok bi djeci u dobi od dvije do četiri godine trebalo ograničiti vrijeme provedeno pred ekranima na najviše 60 minuta dnevno. Što se tiče školske djece, ona su sada zbog organizacije škole na daljinu primorana određeno vrijeme provesti pred ekranom. Zato se preporuča slobodno vrijeme pred ekranom svesti na što manju mjeru. Ono bi također trebalo biti promišljeno i kontrolirano. Prepuštanje odluke djeci o sadržajima koje će gledati može biti rizično. Kao roditelji, sudjelujte u pronalaženju kvalitetnih i edukativnih sadržaja koji su stilom i tematski prilagođeni dobi Vašeg djeteta.

4. Koje su preporučene dnevne razine tjelesne aktivnosti za djecu? Što tjelesna aktivnost u njihovom slučaju znači? Mogu li određeni broj minuta akumulirati tijekom dana? (ovdje možemo ubaciti link na naše vježbe).

Svakodnevna tjelesna aktivnost neophodna je za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja. Djecu trebamo poticati i pružiti im dovoljno prilika da budu tjelesno aktivni jer se zdrave navike oblikuju od najranije dobi. Djeci je pokret prirodan i češće ih je teže umiriti nego potaknuti da budu aktivni. Zato je neophodno da ta tjelesna aktivnost bude strukturirana, odnosno da ima smisao. S vremenom se prirodne razine spontane tjelesne aktivnosti smanjuju pa moramo biti oprezni da djeca ne izgube svoju spontanu potrebu za pokretom što je danas, uz sve moderne tehnologije, izazovno. U djece je tjelesna aktivnost sastavni dio slobodnog vremena, kroz igru, sport i rekreaciju. Uz to, djeca su tjelesno aktivna u sklopu školskih aktivnosti te kad koriste aktivni transport, odnosno hodaju ili koriste prijevozna sredstva koje zahtijevaju aktivno pokretanje poput bicikla, romobila ili rola. Djeca tjelesnu aktivnost provode u raznim okolinama: kod kuće, u odgojno – obrazovnim ustanovama i u zajednicama. Tjelesnu aktivnost treba poticati od rođenja, posebno kroz igru na podu u sigurnom okruženju (npr. puzanja, hodanja, vučenja, penjanja, bacanja i hvatanja, dizanja i sl.).

Djeca mlađa od pet godina svakodnevno bi trebala akumulirati najmanje 180 minuta tjelesne aktivnosti različitog intenziteta. Glavni cilj tjelesne aktivnosti u ovoj dobi je prevencija dugotrajnih sjedilačkih aktivnosti. Naravno, to se ne odnosi na vrijeme spavanja. Djeca i mladi, u dobi od 5 - 17 godina trebali bi biti uključeni u tjelesne aktivnosti umjerenog do visokog intenziteta najmanje 60 minuta do nekoliko sati svaki dan kroz brojne aktivnosti kao što su preskakivanje vijače, ples, kućanski poslovi i slično. Uz to, tjelesne aktivnosti visokog intenziteta koje su usmjerene na jačanje mišića i kostiju, poput vježbi s elastičnom gumom, s vlastitom težinom, s utezima, s gimnastičkom pilates loptom, čučnjeve, različite statičke vježbe, „plank“ izdržaje, trebalo bi provoditi najmanje dva dana u tjednu.