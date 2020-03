Vlasnica bloga 'Čitaj knjigu': 'Nisam ja ni pametnija, ni hrabrija, ni bolja od drugih. S 50 godina dobila sam otkaz i tada sam odlučila raditi ono što volim, a danas zarađujem bolje no ikad'

Danas uspješna knjižna blogerica Alis Marić za tportal je otkrila kako je svoj hobi pretvorila u uspješan biznis, zašto su je nakladnici u početku gledali s podsmijehom, dok je obitelj bila sumnjičava kada im je rekla čime se želi baviti te koliko je truda uložila da bi od stranice počela zarađivati, a struka joj konačno dala na važnosti

Radila sam u velikim tvrtkama i mislila sam da je to moja karijera, iako nisam nikad bila sretna i ispunjena. Zapravo sam bila frustrirana i stalno sam razmišljala kako bih mogla izaći iz toga. Međutim čovjek ima dobar posao i dobru plaću, određene beneficije i nema hrabrosti presjeći to i raditi ono što voli jer time zapravo odlazi u neku nesigurnost. Svi volimo biti u toj zoni komfora, iako u njoj nije dobro biti - 22 godine sam mijenjala poslove, ali nigdje mi nije bilo bolje, bilo mi je sve gore i gore. Uvijek sam imala posla sa šefovima narcisima i mobbingom. Bila sam uvijek vrlo vrijedna, organizirana i puna ideja, ali to se sve stopiralo, dok nisam dobila otkaz u Diokiju. To je za mene bio veliki šok jer je to bio moj prvi otkaz u životu. Sjećam se da sam se osjećala jako loše, mislila sam - ajde, proći će taj neki period pa ću naći drugi posao. Međutim imala sam 50 godina, posla nije bilo i u tim sam godinama mogla dobiti posao jedino za dvije, tri tisuće kuna. Tu se u meni probudio inat te snaga i rekla sam sama sebi: 'Alis, možeš ti bolje od toga. Možda je ovo vrijeme i znak da napraviš neki svoj projekt.'

Naravno, nije sve bilo tako bajno i ružičasto. Bilo je tu puno nesigurnosti. Na burzi sam dobila pečat nezaposlene osobe, čak sam razmišljala o odlasku u inozemstvo, a onda sam primijetila da moja djeca koriste Facebook i htjela sam znati što je to. Zamolila sam ih da mi otvore profil. Pomalo sam shvatila koja je moć društvenih mreža. Shvatila sam da putem društvenih mreža mogu komunicirati s ljudima o knjigama koje meni znače apsolutno sve u životu jer u mojoj blizini nije bilo puno ljudi s kojima sam mogla razgovarati o tome. Prvo sam to radila sa svog osobnog profila i onda mi je puno ljudi reklo da teško pronalaze moje preporuke i dobre misli te su mi savjetovali da otvorim posebnu stranicu. Učinila sam to zaista samo zbog sebe i svog hobija, da nahranim svoju dušu i da radim ono što volim. Nije mi tad bilo na kraj pameti da će to na koncu postati moj posao. Uz podršku supruga krenula sam pisati o knjigama. Prve tri godine nisam uopće zarađivala i nisam ni planirala da ću zarađivati od toga, ali su se putem otvorile opcije za neke suradnje. U jednom trenutku sam si postavila pitanje kako bih ja mogla živjeti od tih knjiga i onda sam shvatila da osim što volim knjige, volim i kavu, ne mogu čitati bez naočala, bitno mi je da imam dobre naočale koje mi odmaraju oči, pa sam shvatila da volim dobar čaj, dobre kolače, dobar namještaj na kojem ću čitati te sam tako krenula u potragu za partnerima. Prvi je bio Barcaffe – moja omiljena kava koju pijem svako jutro. Oni su mi dali vjetar u leđa, a danas imam ukupno 14 partnera.

Pokretanje bloga nije zahtjevan zadatak, no potrebno je puno vremena da on zaživi. Kako je tekao put od ideje do realizacije?

Što vam je obitelj rekla kada ste im najavili čime se želite baviti? Jeste li cijelo vrijeme imali njihovu podršku?

Bili su naravno skeptični u početku. Nije im bilo jasno što bih ja to radila. Svi misle da su influenceri i blogeri površni, lijeni ljudi koji bi opalili dvije, tri fotke i podijelili svoju intimu, pa ljudi to često omalovažavaju. No danas je to postao marketing. Ljudi sve manje vjeruju televizijskim reklamama i jumbo plakatima. Naš mozak se svega toga zasitio. Radije volimo pročitati ono što drugi ljudi čine i upotrebljavaju i ako vjerujemo tim ljudima, onda ih poslušamo. Ljudi vole savjet i to je upravo ono što im ja dajem. U prvo vrijeme nisam zarađivala, ali imala sam podršku supruga, bez kojeg to ne bih mogla. No i da sam se morala zaposliti, ja bih ovo radila paralelno. Sada konačno radim ono što volim i vidim razliku. Zapravo se cijelo vrijeme odmaram, uživam, nemam osjećaj da radim i ne treba mi ni godišnji odmor ni slobodan vikend.

Danas vas prati preko pola milijuna pratitelja na Facebooku i preko 90 tisuća na Instagramu. Jeste li oduvijek znali da ćete postići ovaj uspjeh?

Stranica je nastala početkom 2014. Tada su društvene mreže još bile u svojim počecima i bilo je lakše doći do pratitelja. Bila sam među prvim ozbiljnim knjižnim influencerima. Počela sam stavljati slike koje sam slikala u svom prostoru kod kuće jer sam htjela da ljudi vide da ja tu knjigu zaista imam kod kuće i da sam je zaista pročitala. U početku sam mislila da ću pisati za svoju dušu, da će me pratiti 500 ljudi, popričat ćemo i bit će nam lijepo. Trebalo mi je dvije godine da shvatim da će to biti moj budući posao. I mojoj obitelji je trebalo vremena da shvate da mislim ozbiljno. Suprug mi je često znao reći: 'Pa ti radiš 24 sata, a mi svi nemamo ništa od toga. Imamo samo to da ti nisi s nama.' Ja sam mu tad rekla: 'Molim te, pusti me još malo, daj mi još neko vrijeme, vidim kamo to ide i mislim da bi moglo nešto biti od toga i da bi to moglo biti moje zanimanje.' Danas je obitelj u potpunosti uz mene i ja sam sama iznenađena brojem ljudi koji me prate.