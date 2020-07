[VIDEO] Muči vas trljanje bedara? Ovako ćete se najlakše riješiti neugodnog peckanja i crvenila

Ljetni dani imaju mnoštvo pozitivnih strana, no i neke negativne. Jedna od njih je trljanje bedra o bedro tijekom hodanja i crvenilo i nadražena koža koje nakon toga slijedi

Vlaga pogoršava posljedice kože koja se trlja o kožu i zato se to zbog znoja češće događa ljeti. U pitanju je dermatitis koji također može nastati i kad nosite masku duže vrijeme.

Osobe koje imaju problema s bedrima koja se međusobno trljaju dok hodaju ili trče često koriste razne kreme, no ponekad se zaborave namazati ili ih jednostavno nemaju priliku ponovo nanijeti tijekom dana. Posljedice su crvenilo, osip i nadražena koža na unutrašnjosti bedra.

SKUPOCJENE KREME SU OUT

Mnoge osobe posljedice trljanja bedra o bedro smatraju malim problemom koji se sam riješi nakon dan ili dva, no ako se to događa često može doći do štete na koži koja dodatno pogoršava buduće probleme. Srećom, liječenje i prevencija nisu komplicirani.

Najbolji način kako liječiti nadraženost kože na unutrašnjoj strani bedra je tuširanje i pranje nekim sapunom za osjetljivu kožu bez ribanja. Nakon sušenja mokrih bedara bez trljanja valja nanijeti neki gel na bazi cinka. Stručnjaci preporučuju Vazelin ili neko slično sredstvo. Masnija sredstva prikladnija su za noćnu upotrebu.

Jedini način kako se riješiti neugode i crvenila je odmor za bedra, a pamučna odjeća i kreme pomažu u prevenciji. U slučaju da dođe do upale, bolnog crvenila ili otjecanja, najpametnije je obratiti se liječniku.