Ne znate što biste od dosade? Alis Marić predlaže 10 knjiga kojima ćete ubiti vrijeme u izolaciji i nahraniti dušu

Koronavirus je već promijenio izgled mnogih gradova i država. No da je ljudski duh nesalomljiv, pokazuju nam snimke iz Italije, pjesma za podizanje morala i pljesak liječnicima koji se bore s bolešću. Hoće li pandemija iznjedriti neko veliko književno djelo, tek ćemo vidjeti. Do tada ostanite doma, budite na sigurnom, pazite na sebe i – čitajte. Sada onu vašu listu s knjigama koje želite pročitati možete smanjiti ili potpuno odraditi. Možda je vrijeme za nove liste?

Cijenjena blogerica i vlasnica bloga Čitaj knjigu Alis Marić za čitatelje tportala izdvojila je 10 knjiga po svom izboru, one koje svima nama mogu pomoći da se lakše nosimo s ovom situacijom te spojimo ugodno s korisnim, skrativši vrijeme u izolaciji štivom koje hrani dušu.

'Čovjekovo traganje za smislom' (Viktor Frankl) – svjetski bestseler prodan u više od 10 milijuna primjeraka

Ova knjiga zapravo je veliko svjedočanstvo života. Prikaz preživljavanja za smislom u sebi, unatoč surovoj stvarnosti koja nas okružuje. Autor knjige, ugledni liječnik klinike u Beču, židov, obiteljski čovjek, pokošen politikom ratnih zbivanja Drugog svjetskog rata, završava u nekoliko koncentracijskih logora te iznosi svoja iskustva. No on ne piše s namjerom iznošenja povijesnih činjenica o zločinu, već s namjerom svjedočenja o tome kako je proživio četiri godine zarobljeništva i nastavio život. Frankl bi rekao: 'Čovjeku možete oduzeti sve osim posljednje od ljudskih sloboda – a to je odabir vlastitog stava u bilo kakvim okolnostima.'