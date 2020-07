Kako napraviti vege burger, a da se ne raspadne? Tajna je u ovom sastojku

Volite burgere od povrća, no kad pokušavate kod kuće ih napraviti nikad ne ispadnu kako treba, posebno oni od kvinoje? Bez obzira radili burgere, popečke ili polpete od kvinoje, frustrirat će vas što se raspadnu odmah nakon što ih oblikujete, no uz dodatak jednog sastojka i to ćete sad uspješno izbjeći

Kvinoja je zdrava namirnica, bogata brojnim vitaminima i mineralima, ali i jako zahvalna jer je možete kombinirati s raznim povrćem i tako dodatno obogatiti. No popečci ili burgeri od njih ponekad su noćna mora jer ma koliko se trudili i pratili recept nerijetko se raspadnu prije no što stignu do tanjura. Uz ovaj trik zadržat će oblik, ali i biti sočniji nego inače. Potrebno im je samo dodati malo mljevenog lana koji će biti ljepilo koje sve sastojke drži na okupu. Osim toga lan je bogat omega 3 masnim kiselinama, a odličan je izvor vlakana, cinka, željeza i kalcija.