Drama u Zagrebu: Pas težak čak 60 kilograma ostao visjeti deset metara iznad tla, vlasnici ga očajnički pridržavali

Nesvakidašnja intervencija zagrebačkih vatrogasaca završila je sretnim ishodom. Nakon što je haski preskočio ogradu, ostao je visjeti na povodniku s nadstrešnice, a njegovi vlasnici pokušavali su spriječiti pad.
Zagrebački vatrogasci u subotu navečer imali su nesvakidašnju intervenciju u kojoj su spašavali četveronožnog ljubimca iz iznimno opasne situacije. Haski težak oko 60 kilograma ostao je visjeti na povodniku s nadstrešnice, na visini od desetak metara, a njegovi su ga vlasnici pridržavali sve do dolaska pomoći.
Kako je izvijestila Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, dojavu su zaprimili oko 22 sata iz Zelenog Dola. Pas je prethodno preskočio ogradu, nakon čega je ostao visjeti s nadstrešnice.
Situacija je bila posebno zahtjevna zbog visine na kojoj se životinja nalazila i njezine težine. Vlasnici su pokušavali pridržavati psa kako ne bi pao, a istodobno su pozvali vatrogasce.
Vatrogasci brzo priskočili u pomoć
Na mjesto događaja stigli su zagrebački vatrogasci, koji su uspjeli sigurno spustiti psa s nadstrešnice i vratiti ga vlasnicima.
Srećom, intervencija je završila uspješno, bez dodatnih komplikacija o kojima bi vatrogasci izvijestili.
Ova nesvakidašnja akcija još je jedan podsjetnik na to da posao vatrogasaca ne obuhvaća samo gašenje požara i intervencije u prometnim nesrećama, već i spašavanje životinja koje se nađu u opasnosti.
Za vlasnike haskija subotnja večer tako je, nakon dramatičnih trenutaka, ipak završila sretnim ishodom.