Radnici optužuju intendanticu HNK Dubravku Vrgoč za mobing, neki zatražili i pomoć psihijatra

Dio bivših i sadašnjih zaposelnika Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu prijavilo je intendanticu Dubravku Vrgoč udruzi Mobbing zbog različitih oblika psihičkog terora. Ona pak odbacuje sve optužbe ističući da protiv nje niti kazališta nije pokrenut niti jedan postupak radi diskriminacije

'Trinaest godina je bilo fenomenalno u kazalištu, bili smo jedno tijelo ja i moje kazalište, kažem moje, još uvijek govorim moje iako ne bi sada ušla u njega za nikakve pare. To je razlika nebo i zemlja, od kazališta prije, od 2000. do 2014. i od 2014. do današnjeg dana', rekla je umirovljena zaposlenica kazališta Mirjana Zeljak ra RTL.

'Ekipa koja gubi ne mijenja igrače već trenera koliko ja znam, pa prema tome mislim da bi se netko trebao zapitati da li su igrači loši ili je trener loš. Ako me razumijete', rekao je povjerenik Sindikata, scenske djelatnosti HNK Damir Kovač.