'Skupljamo 100.000 potpisa protiv poreza na nekretnine i nosimo ih na Vladu'

Za nešto više od tri mjeseca građani Hrvatske trebali bi početi plaćati porez na nekretnine. Što se datum naplate više bliži, diže se i više glasova protiv novog poreza. Najviše protivnika okupilo se oko Udruge Lipa koji vodi Davora Huić i koja je do sada prikupila 85.000 potpisa u svojoj peticiji protiv poreza na nekretnine

Huić je za tportal rekao kako očekuje da će do kraja ljeta prikupiti 100.000 potpisa (sada imaju gotovo 86.000) te kako će onda s njima krenuti prema Vladi i Saboru.

Huić ne isključuje niti druge oblike pritiska na Vladu. 'Postoji druge mogućnosti, Vlada može vidjeti da se radi o nečemu što je izuzezno nepopularno i može zaključiti da je možda bolje odgoditi ili odustati od primjene tog zakona. Mogućnost je i referendum, jer nigdje nije eksplicitno navedeno da se o tome ne može odlučivati. O tome ćemo još razgovarati s stručnjacima za ustavno pravo, ali to još nije na dnevnom redu', zaključio je Huić.

Da do naplate poreza na nekretnine možda ipak neće doći, dao je naslutiti potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar. On je u četvrtak izjavio 'da će se ići s uvođenjem poreza na nekretnine ako će načelnici i gradonačelnici moći odraditi svoj dio posla i ako će to biti pozitivno za građane'.

Štromar je istaknuo da o temi uvođenju poreza na nekretnine postoji velik interes građana te da će se o tome u Vladi razgovarati idućih tjedana i mjeseci. Smatra da se još ima dovoljno vremena i da općine i gradovi pripremaju sve što treba za uvođenje tog poreza koji kreće od 1. siječnja iduće godine.