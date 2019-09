Posjetili smo Lidlov institut u kojem daju sve od sebe kako bi na najkreativnije načine uništili odjeću što je kupujete

Ondje se provjerava sve. Od tkanine do konca i gumba. Može li se majica rastegnuti do veličine slona ili koliko je vremena potrebno da se pamučne hlače razgrade u zemlji? Na naoko jednostavna pitanja ondje se dobije točan odgovor. Posjetili smo Institut Hohenstein u Njemačkoj, u kojem tekstil, koža, vuna, specijalni materijali, posteljina i odjeća prolaze kroz testove koje je teško i zamisliti, od fizičkih, preko kemijskih, do termičkih i onih za alergene, prije nego što stignu na police trgovina

Za 18 tjedana u zemlji će se razgraditi hlače od 58 posto viskoze i 42 posto lana. Na njima će ostati samo gumbi, konac ili etiketa drugačijeg sastava. Samo jedan je to od testova kroz koje prolaze tekstil, koža, vuna, svila, specijalni materijali. Provjerava se sve, od gumba do konca. Izdržljivost, vodootpornost, perivost, postojanost boje... 'Cilj nam je osnivanje instituta u cijelom svijetu i standardiziranje kvalitete', objasnio je grupi hrvatskih novinara Martin Cieslik, voditelj globalnog marketinga i prodaje neovisnog Instituta Hohenstein, utemeljenog prije više od 70 godina, a čiji je klijent puno desetljeće i Lidl Hrvatska.

Kao u 'Klinici Schwarzwald' Dvorac u kojem je sjedište okružuju voćnjaci i vinogradi, a sve podsjeća na popularnu seriju 'Klinika Schwarzwald'. U njemu je smješten niz laboratorija. Na hodnicima nema buke, gužve, jurnjave ni ćakulanja. Sve je tiho i mirno. Tu i tamo prođe tek pokoji zaposlenik. Testiraju se tekstil, koža, vuna, specijalni materijali. Zeleno svjetlo i prolazna ocjena dobivaju se samo uz ispunjavanje strogih kriterija. Ljestvica je visoko podignuta.

'Testiranja se provode za različita tržišta, od SAD-a preko Europe do Kine. Kod svih su različiti zakonski standardi i propisi. Dok primjerice u SAD-u imaju nešto blaže kriterije, u drugim državama oni su stroži. Pridržavamo se onih strožih, čime se postiže veća kvaliteta pa onda ta stroža pravila vrijede i za tržišta koja su zakonom regulirala niže kriterije', objašnjava Cieslik način na koji usklađuju različite kriterije za različita tržišta. Testiranja započinju antropološkim mjerenjima. Za to na raspolaganju imaju više od 2000 živih modela, uskih, visokih, beba, starijih, mlađih, muških, ženskih, kojima se uzimaju mjere.

'Odjeća treba optimizirano izgledati na svim modelima, a kupci vjerovati našim veličinama', objašnjavaju u Institutu Hohenstein zbog čega u svim Lidlovim prodavaonicama, kada jednom pronađu idealnu veličinu, kupci više ne moraju razmišljati o njoj. Krojački metar stvar prošlosti Krojački metar tu je stvar prošlosti - od 1999. mjere se uzimaju uz pomoć 3D skenera i kroz njega je prošlo više od 1300 ljudi. Stroj izgleda poput svemirske kapsule u kojoj se nalazi 35 kamera i u njemu ti uzmu mjeru s četiri milijuna točaka na tijelu. Mjesto je to na kojem se predviđaju ljudski pokreti i to kako će oni utjecati na odjeću.

'Testiramo ono što običnom kupcu ne bi vjerojatno ni palo na pamet', govore nam u Institutu Hohenstein, u kojem je i laboratorij s lutkom Charliejem koji spava. U specijalnoj komori u kojoj je smješten spušta se i podiže temperatura dok je on ispod pokrivača. Promjenom uvjeta stručnjaci provjeravaju stopala, vlaže li se ili su hladna te kako se ponašaju tijekom sna. Teško je pronaći ono na što se ondje ne može dobiti odgovor. Tekstil za majice rasteže se do nevjerojatnih veličina, onaj pak za hlače, kao i jeans, 'trlja' se i više od 1000 puta kako bi se procijenila njihova izdržljivost, ali i uočila promjena boje u pokretu. Na odjeću koja se ne pere toliko često, poput zimskih jakni, u 20 sekundi izlijeva se 250 mililitara vode, a potom se ona udara kako bi se provjerilo dolazi li do ikakve promjene.