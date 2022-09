McDonald'sov burger s umjetnim mesom doživio totalni debakl: Povučen je s tržišta, nije ga spasio ni Bill Gates

McDonald's je početkom godine lansirao svoj prvi burger s umjetnim mesom pod nazivom McPlant, no kako stvari stoje, nije se proslavio kod potrošača. Od prošlog mjeseca na tamošnjem tržištu više nije u prodaji, a vrijednost dionica Beyond Meata, tvrtke koja za McDonald's proizvodi meso na biljnoj bazi, pala je za 70 posto

No ulagači nisu mogli računati s potrošačkim okruženjem u kojem se danas nalazimo, a ovi proizvodi nisu jeftini. Neki su ulagači vjerovali da će se s mesom dogoditi ono što se dogodilo s mlijekom. Alternative kravljem mlijeku, poput bademova, zobenog i sojina mlijeka sada čine 15 posto američkog tržišta. Svaki treći Amerikanac tjedno pije jednu od alternativa kravljem mlijeku. No iako su nešto skuplje od kravljeg mlijeka, i dalje su cjenovno prihvatljivije nego alternative mesu, a i mnogi ljudi s razvijenom intoleranciju na laktozu prešli su na 'nemliječna' mlijeka.

Činilo se da se i Wall Street okreće veganstvu. Najveći investitori vjerovali su da će meso biljnog podrijetla činiti 15 posto ukupne prodaje mesa do 2030. godine. I dok se vrijednost Beyond Meata 2019. procjenjivala na 10 milijardi dolara, danas se procjenjuje na 900 milijuna dolara. Izgleda da je s jedne strane stvarni interes Amerikanaca za mesom biljnog podrijetla precijenjen, ali i da za promjene prehrambenih navika na razini kolektiva treba puno više vremena nego što se mislilo.

Osim za životinjski svijet, prelazak na umjetno meso bi potencijalno mogao pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Prema jednom istraživanju u toj je borbi ključna redukcija konzumacije govedine za 75 posto, svinjetine za 90 posto i kokošjih jaja za 50 posto po čovjeku.

No, čini se da to nije dovoljno za brzu i korjenitu promjenu potrošačkih navika. Istraživanje provedeno na Sveučilištu Purdue u Indiani pokazalo je da su ljudi i kada ih se informiralo o ugljičnom otisku koji ostavlja proizvodnja mesa ipak skloniji odabrati obično meso nego njegovu biljnu alternativu. Autorica studije Bhagyashree Katare naglasila je da je to s jedne strane možda zbog okusa mesa biljnog podrijetla, dok je s druge strane možda ipak presudna činjenica da to nije nužno zdravija alternativa. 'Ako trošim već trošim novac u restoranu, a jedem meso, zašto bih trošila novac na umjetno meso? Radije bih pojela pravi hamburger', rekla je autorica studije te dodaje da je u pitanju tehnologija, a ljudima obično treba vremena da povjeruju tehnologiji.

Cilj mnogih tvrtki koje proizvode biljne pandane mesu bio je razviti proizvode koji su po teksturi, okusu i sočnosti jednaki mesu. Iako su kobasica Beyond Meata ili Impossible Burger okusom puno sličniji pravom mesu od veganske kobasice ili veganskog burgera, prehrambeni tehnolozi i dalje pokušavaju umjetno meso učiniti ukusnijim, zdravijim i jeftinijim.

Lobisti mesne industrije kao protuargument proizvodnji umjetnog mesa obično ističu da je riječ ni o čemu drugom nego o prerađenoj hrani. Jedna reklamna kampanja ga je nazvala 'ultraprerađenom imitacijom'. Ipak, unatoč struji koja se protivi proizvodnji umjetnog mesa, velik dio novca još uvijek odlazi tvrtkama koje rade na poboljšanju alternativama mesu. Tako Good Food Institute, neprofitna organizacija koja promiče biljne alternative mesu, procjenjuje da su tvrtke koje proizvode umjetno meso u 2021. godini ukupno dobile 1,4 milijarde dolara.