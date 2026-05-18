Iranci osmislili novi poslovni model u Hormuškom tjesnacu: Prodavat će osiguranja

Iran razmatra model upravljanja Hormuškim tjesnacem kroz prodaju osiguranja, naznačivši da nastoji uspostaviti ravotežu između poslijeratne kontrole usklađene s međunarodnim pravom i gospodarske koristi, prema izvješću novinske agencije Fars

Iransko ministarstvo gospodarstva sastavlja plan koji bi "omogućio upravljanje Hormuškim tjesnacem kroz osiguranje", piše Fars. Model bi bio prihvatljiv drugim zemljama u mirnodopskom razdoblju, a Iranu bi omogućio kontrolu nad tjesnacem, prenosi iranska novinska agencija, pozivajući se na dokument koji je dobila na uvid. Iran bi po tom planu osigurao "informacijsku dominaciju" i mogao bi razlikovati brodove iz zemalja širom svijeta u tranzitu kroz Hormuz, navodi Fars.

Preuzimanje kontrole Teheran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja koordiniraju pak tranzit s iranskom mornaricom. Sigurnost Hormuza u nadležnosti je iranskih oružanih snaga, poručuje Teheran, dodajući da će, sukladno tome, i upravljanje tjesnacem trajno ostati u iranskim rukama, s obzirom na gubitke koje je Iranu zadao prolaz neprijateljskih brodova, piše Fars. Teheran je u međuvremenu osmislio dva modela upravljanja Hormuzom nakon završetka rata. Model naplate tranzitnih naknada i prodaje usluga brodovima u mirnodopskom razdoblju, poput peljarenja, bio bi moguć, gledano iz perspekitve međunarodnog prava, ali bi Iranu donio "političke troškove", piše Fars.