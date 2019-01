Damir Anić preko svog opunomoćenika tražio je ispravak informacija objavljenih 26. studenoga 2018. u članku objavljenom na tportalu pod nazivom: 'Vlasnik Anić Holdinga pištoljem tražio povrat izmišljenog duga?'

Zahtjev za ispravak informacija iz članka 'Vlasnik Anić Holdinga pištoljem tražio povrat izmišljenog duga?' prenosimo u cjelosti:

'Naslov teksta je u potpunosti netočan i klevetnički. Apsolutna je neistina da je vlasnik Anić Holdinga pištoljem tražio povrat izmišljenog duga te Vas molim da se to pod hitno ispravi jer šteti mojoj časti i ugledu i vrijeđa moja prava, a ujedno i predstavlja kazneno djelo klevete propisano Cl. 149. Kaznenog zakona.

U predmetnom tekstu netočno je navedeno i da je tvrtka Maria Predojevića bila kooperant Anić Holdingu Plus, čime je neosnovano poduzetnik Mario Predojević doveden u vezu s firmom Anić Holding Plus d.o.o. Naime, između navedene dvije tvrtke nikada nije bilo nikakve poslovne suradnje, niti postoje ugovori ili bilo kakvi drugi pravni dokumenti koji bi dokazivali postojanje poslovne suradnje između dvije navedene tvrtke.

S tim u vezi, netočno je i da je tvrtka Maria Predojevića bila angažirana za dovoz nasipnog kamenog materijala na izradi nasipa uz Zračnu luku Zagreb od strane tvrtke Anić Holding Plus d.o.o. jer o navedenom angažmanu ne postoji ugovor niti bilo koji drugi pravni osnov koji bi potvrđivao navedeni angažman. Obzirom na navedeno, cijeli tekst je senzacionalistički i neprimjeren, a pogotovo stoga što je Dubravko Anić neosnovano povezan s društvom Anić Holding Plus d.o.o. iz razloga što on nema nikakve veze s navedenim društvom jer nije niti osnivač društva niti član uprave/direktor društva, a niti zaposlenik navedenog društva.

Okolnost da se Dubravko Anić predstavio kao vlasnik Anić Holdinga Plus nije od značaja i ne opravdava tekst ovakvog sadržaja koji nema apsolutno nikakve veze sa mnom niti društvom u kojem sam direktor i koji uvelike šteti mojoj časti, ugledu i dostojanstvu. Člankom je povrijeđeno i moje pravo na privatnost jer u pogledu informacije koja je objavljena nije postojalo opravdano zanimanje javnosti za objavu te informacije.

Međutim, autora članka očigledno nije niti zanimala istina jer mi se nije obratio u dobroj vjeri niti je poduzeo sve potrebne mjere za provjeru točnosti informacija koje navodi u članku.

Tekst članka je zapravo u cijelosti prepisana optužnica zagrebačkog tužiteljstva koju je iznio Mario Predojević protiv Dubravka Anića te kao takav nema apsolutno nikakve veze sa mnom niti s društvom Anić Holding Plus d.o.o. u kojem sam direktor te ima jedino za cilj blaćenje moga imena i uništavanje dobrog ugleda u društvu, a ujedno i vrijeđanje moje časti i dostojanstva.

Zbog svega navedenog nanesena mi je nepopravljiva šteta u vidu povrede mojih prava na privatnost, dostojanstvo, čast i dobar ugled kako u privatnom tako i u poslovnom smislu te Vas molim da, postupajući po odredbama čl. 40. - 55. Zakona o medijima, objavite ispravak objavljene informacije odnosno ispriku nakladnika ukoliko ispravak nije moguć, na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi.

Napominjem kako sam u vrijeme objave teksta bio na rehabilitaciji u toplicama uslijed oporavka od teške tjelesne ozljede zadobivene u rujnu prošle godine te sam za objavljeni članak saznao tek nakon izlaska iz toplica, odnosno početkom ove godine pa Vas molim da tu okolnost uzmete u obzir prilikom odlučivanja o ovom Zahtjevu. U protivnom ću morati zaštitu svojih prava ostvariti kod nadležnog suda.'